Οι ποδοσφαιριστές μίλησαν: Η κορυφαία φετινή 11άδα είναι χωρίς τους Μέσι και Κριστιάνο

Καλές οι 11άδες που βγάζουν οι δημοσιογράφοι, αλλά όταν ψηφίζουν οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές τότε όλοι πρέπει να δίνουν ακόμα μεγαλύτερη προσοχή στις επιλογές τους, γιατί αυτοί ξέρουν καλύτερα τους συνεργάτες τους από τον καθένα.

Πάνω από 21.000 ποδοσφαιριστές επέλεξαν την κορυφαία 11άδα για το 2024 με δύο απουσίες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως και ηχηρές. Οι Κρισιτάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι απουσίασαν, με τη νέα γενιά να… παίρνει τη θέση τους.

Αναλυτικά η 11άδα που επέλεξαν οι ποδοσφαιριστές σε σύστημα 3-4-3:

Έντερσον, Καρβαχάλ, Βαν Ντάικ, Ρούντιγκερ, Μπέλιγχαμ, Ντε Μπρόινε, Κρος, Ρόδρι, Χάαλαντ, Εμπαπέ, Βινίσιους

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.