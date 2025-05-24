Oι Πέισερς έκαναν το 2-0 επί των Νικς, με ασταμάτητο Σιάκαμ

Με ηγέτη τον Πασκάλ Σιάκαμ που πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του σε play-off με 39 πόντους, οι Πέισερς επικράτησαν με 114-109 στην έδρα των Νικς και πήραν προβάδισμα με 2-0 στους Τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA.

Ο Μάιλς Τέρνερ πρόσθεσε 16 πόντους, ενώ ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον άγγιξε το triple-double με 14 πόντους, 11 ασίστ και 8 ριμπάουντ, βοηθώντας τους Πέισερς να φτάσουν μια... ανάσα από τους Τελικούς του NBA, στους οποίους έχουν να εμφανιστούν από το 2000.





Παρά την εντυπωσιακή εμφάνιση του Τζέιλεν Μπράνσον (36 πόντοι, 11 ασίστ), οι Νικς δεν κατάφεραν να καλύψουν το χαμένο έδαφος του τέταρτου δεκαλέπτου και πλέον βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο.

Το Game 3 διεξάγεται τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/5, 3:00) στην Ιντιάνα.

