Οι μεγάλες βραδιές των «αιωνίων» στη Euroleague είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Η 23η στροφή της Euroleague φέρνει εντός έδρας δοκιμασίες για Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR και Ολυμπιακό και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 παίζει μπάσκετ στο πλευρό των ελληνικών ομάδων.

Η δράση αρχίζει την Πέμπτη (23/01) στις 21:15 στο ΟΑΚΑ όπου οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν λίγα 24ωρα μετά την επικράτηση στο ντέρμπι «αιωνίων» για το πρωτάθλημα, θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες και στην Ευρώπη, κόντρα στην Ζάλγκιρις Κάουνας. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης.

Την Παρασκευή (24/01) σειρά παίρνει ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός ο οποίος υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε, επίσης στις 21:15, σε ένα σπουδαίο παιχνίδι, με φόντο την κορυφή της βαθμολογίας. Στη μετάδοση από το ΣΕΦ ο Νίκος Ζέρβας.

Μετά το τέλος των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις των ματς, μέχρι τα μεσάνυχτα που δίνουμε ασίστ στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις.

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR - Ζάλγκιρις Κάουνας, Ολυμπιακός– Φενέρμπαχτσε.

Για να μην χάσεις φάση από τις μεγάλες βραδιές της Euroleague, η επιλογή είναι μία. Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



Πηγή: skai.gr

