Παναθηναϊκός: Έμπλεξε με κομπιουτεράκια, η περίπτωση ισοβαθμίας και τα κριτήρια

Με ανατροπή ο «δικέφαλος του βορρά» επιβλήθηκε 2-1 του Παναθηναϊκού και μείωσε στο -1 από την ομάδα του Βιτόρια, με την ΑΕΚ από την πλευρά της να παραμένει στο -3 μετά τη δική της ήττα (2-0) από τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια.
Παραμένει δίχως εκτός έδρας νίκη στο 2025 ο Παναθηναϊκός, που αν έπρεπε να κάνει ένα μεγάλο «διπλό», τώρα ήταν η ώρα, αλλά δεν το κατάφερε. Επανήλθε μετά την ήττα στο ΟΑΚΑ το σύνολο του Λουτσέσκου και διεκδικεί κανονικότατα τη 2η θέση.
