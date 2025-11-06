Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρασκευή το βράδυ (07/11, 21.15) την Παρτίζαν στο ΣΕΦ για την 9η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε τους ορισμούς των διαιτητών, με την τριάδα να αποτελείται από τους Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Τζόρντι Αλιάγκα (Ισπανία) και Πιοτρ Παστούτσιακ (Πολωνία).

Ένα ματς στο οποίο οι ερυθρόλευκοι αναζητούν άλλη μια νίκη, έχοντας ρεκόρ 5-3, ενώ το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται στο 3-5, έχοντας κάνει κακή εκκίνηση στη σεζόν.

