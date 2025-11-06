Ο Τσίμα Μονέκε δήλωσε στην Meridian Sport πως περίμενε τόσο άνετη επικράτηση για τον Ερυθρό Αστέρα απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο Νιγηριανός πάουερ φόργουορντ εστίασε στην άμυνα, αλλά καυτηρίασε τη χαλάρωση της ομάδας του στην τέταρτη περίοδο και εκτίμησε ότι μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά.

«Είμαι περήφανος για την ομάδα μας. Ειλικρινά, περίμενα να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό έτσι. Η ταυτότητά μας είναι η άμυνα. Ήταν δύσκολο για τους αντιπάλους να αναπνεύσουν και οι οπαδοί το έκαναν ακόμα δυσκολότερο. Αλλά το τέταρτο δεκάλεπτο πρέπει να είναι καλύτερο.

Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο, γιατί η διαφορά στους πόντους είναι σημαντική. Νομίζω ότι μπορούσαμε και έπρεπε να τα είχαμε πάει καλύτερα στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά εξακολουθώ να είμαι περήφανος για εμάς. Θεωρώ πως η ομάδα μας δεν έχει ταβάνι και όταν επιστρέψουν όλοι οι τραυματίες θα είμαστε… τρομακτικοί», τόνισε.

Τέλος, εξέφρασε αιχμές για τη διαιτησία λέγοντας «… θα έπρεπε να είμαι χαρούμενος, αλλά προτιμώ να μη χάσω τα χρήματά μου παρά να πω κάτι που θα με οδηγήσει σε τιμωρία. Κάτι όμως πρέπει να γίνει. Κάθε παιχνίδι είναι απογοητευτικό».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.