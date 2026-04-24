ΟΦΗ: «Πάμε να γράψουμε ιστορία,να φέρουμε το Κύπελλο στην Κρήτη»

Ο ΟΦΗ δημοσιοποίησε ένα πολύ ωραίο video στους επίσημους λογαριασμούς της ΠΑΕ στα social media, θέλοντας να στείλει το δικό του μήνυμα επ’ αφορμής του αυριανού μεγάλου τελικού στο Κύπελλο Ελλάδας με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, αύριο Σάββατο, στις 20:30, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Σε αυτό, γίνεται ειδική αναφορά στις ρίζες και τις καταβολές της κρητικής ομάδας, ενώ επισημαίνεται η σύνδεσή της με τον κόσμο και καταγράφεται η έντονη επιθυμία όλων στον ΟΦΗ να κατακτήσουν το τρόπαιο.



Αναλυτικά το σχετικό μήνυμα:

«Για κάποιους μοιάζει με άπιαστο όνειρο! Για κάποιους άλλους ένα μακρινό όραμα που ίσως δεν έρθει ποτέ!

Όχι εδώ. Όχι στην Κρήτη. Εδώ δεν είναι απλώς ένα όνειρο. Είναι μια ακόμα "χρυσή" σελίδα σε μια ιστορία που συνεχίζει να γράφεται με ιδρώτα, πίστη και καρδιά!

Φύγαμε για Βόλο! Εκεί δεν θα κυνηγήσουμε απλώς το τρόπαιο. Θα αναζητήσουμε κάτι μεγαλύτερο...

Την επιβεβαίωση ότι η ιστορία συνεχίζεται. Ότι το όνειρο παραμένει ζωντανό! Γιατί ο ΟΦΗ είναι η φλόγα που δε σβήνει ποτέ...

Ο ΟΦΗ είναι εδώ, για να εμπνέει τις νέες γενιές. Για να γράφει ιστορία...

Κι αυτή η ιστορία δεν τελειώνει στον Τελικό. Συνεχίζεται και μας κάνει περήφανους!

Καλή επιτυχια ΟΦΑΡΑ ΜΟΥ!».



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.