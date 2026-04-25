Λουτσέσκου για τον τελικό Κυπέλλου: «Σκοτεινή περίοδος για τον ΠΑΟΚ, πολύ ντροπιαστική βραδιά»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε λόγο για μια ντροπιαστική βραδιά για τον ΠΑΟΚ μετά το 3-2 από τον ΟΦΗ στην παράταση του τελικού του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV:

«Πολύ σκοτεινή περίοδος, πολύ κακή βραδιά. Ξεκινήσαμε καλά, με έλεγχο, με κυριαρχία, με γκολ, δεχθήκαμε γκολ με την πρώτη τους ευκαιρία και χάσαμε την αυτοπεποίθησή μας. Χάσαμε τον έλεγχο. Δεχθήκαμε και δεύτερο γκολ δίχως να είναι επιβλητικός ο ΟΦΗ, αλλά ήταν δικό μας λάθος. Είναι δύσκολο όταν δεν πηγαίνουν τα πράγματα όπως τα θέλεις… Είναι κρίμα και κακή περίοδος για εμάς…».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ραζβάν Λουτσέσκου ΠΑΟΚ Τελικός Κυπέλλου
