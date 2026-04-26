Υποδοχή ηρώων στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου για τους θριαμβευτές του ΟΦΗ.

Οι Κρητικοί κατέκτησαν το Κύπελλο, νικώντας με 3-2 τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Βόλου, και κατά την επιστροφή στη βάση τους… το πάρτι συνεχίστηκε.

Εκατοντάδες φίλοι του ΟΦΗ περίμεναν την αποστολή, η οποία προσγειώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Όπως ήταν λογικό, οι «ασπρόμαυροι» γνώρισαν εκπληκτική αποθέωση για το σπουδαίο επίτευγμά τους.

Ο Μιχάλης Μπούσης έφτασε με το τρόπαιο ανά χείρας, ενώ έγινε… πανζουρλισμός συνολικά με όλα τα μέλη της αποστολής.

Ένα τρόπαιο το οποίο ήρθε μετά από τεράστια προσπάθεια και έπειτα από 33 χρόνια για τους Κρητικούς, ενώ ο ΟΦΗ εξασφάλισε και την παρουσία του στην League Phase τουλάχιστον του Conference League για τη νέα σεζόν, γράφοντας ιστορία.

