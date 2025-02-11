Ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ με κάθε επισημότητα ο Λοΐκ Άλβαρες Φερνάντες.

Ο 17χρονος Βέλγος μεσοεπιθετικός είχε συμφωνήσει εδώ και μέρες με τους Κρητικούς και προπονείται κανονικά υπό τις οδηγίες του Μίλαν Ράσταβατς.

Ο Φερνάντες είναι εν ενεργεία διεθνής με την Κ17 της χώρας του, έχοντας ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες της Άντερλεχτ, ενώ τον Ιανουάριο του 2024 εντάχθηκε στην Γκενκ, χωρίς να έχει αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα της.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ:

«Με σκοπό την ενίσχυση του ρόστερ, έχοντας πάντα στραμμένο το βλέμμα και στο μέλλον, η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει τον 6μηνο δανεισμό (με οψιόν αγοράς για 2 επιπλέον χρόνια) του ποδοσφαιριστή, Loic Alvarez Fernandez, από τη βέλγικη Genk.

Ο Fernandez είναι εν ενεργεία διεθνής με την U17 του Βελγίου, ενώ ήταν μέλος τόσο της U16 όσο της U15 της πατρίδας του.

Γεννήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2008, έχοντας γαλουχηθεί ποδοσφαιρικά στα τμήματα υποδομής αρχικά της Anderlecht και στη συνέχεια της Genk.

Loic, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!».

