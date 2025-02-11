Αλαφούζος στους παίκτες του Παναθηναϊκού: «Αναλάβετε τις ευθύνες σας, θέλουμε το πρωτάθλημα»

Να... βγουν μπροστά και να οδηγήσουν τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Stoiximan Super League, ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές ο Γιάννης Αλαφούζος!



Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ βρέθηκε σήμερα (11/2) το μεσημέρι πριν την προπόνηση στο «Γεώργιος Καλαφατης», όπου και είχε συνάντηση με τους τέσσερις αρχηγούς.

Στη συνάντηση του με τους, λοιπόν, ο «ισχυρός άνδρας» του Παναθηναϊκού την ανάγκη να κάνουν ό,τι περνάει από τα… πόδια τους, για να κερδίσουν τον τίτλο!, ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής είναι στο πλευρό σας καθημερινά, οπότε ήρθε η ώρα που», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του Γιάννη Αλαφούζου.Μετα το τέλος της συνάντησης αποχώρησε από το Κορωπί, αφήνοντας την ομάδα να συνεχίσει την προετοιμασία της για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Βίκινγκουρ.

