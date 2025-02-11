Αλαφούζος στους παίκτες του Παναθηναϊκού: «Αναλάβετε τις ευθύνες σας, θέλουμε το πρωτάθλημα»

Λογαριασμός
Ομιλία Αλαφούζου στους παίκτες του Παναθηναϊκού: «Αναλάβετε τις ευθύνες σας, θέλουμε το πρωτάθλημα»

Ο Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκε στο Κορωπί και συναντήθηκε με τους αρχηγούς του Παναθηναϊκού, θέτοντας άπαντες προ των ευθυνών τους για την κατάκτηση του τίτλου

Να... βγουν μπροστά και να οδηγήσουν τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Stoiximan Super League, ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές ο Γιάννης Αλαφούζος!

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ βρέθηκε σήμερα (11/2) το μεσημέρι πριν την προπόνηση στο «Γεώργιος Καλαφατης», όπου και είχε συνάντηση με τους τέσσερις αρχηγούς.



Στη συνάντηση του με τους Φώτη Ιωαννίδη, Ζέκα, Τάσο Μπακασέτα και Μπαρτ Σένκεφελντ, λοιπόν, ο «ισχυρός άνδρας» του Παναθηναϊκού την ανάγκη να κάνουν ό,τι περνάει από τα… πόδια τους, για να κερδίσουν τον τίτλο!

«Η διοίκηση σας τα παρέχει όλα, ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής είναι στο πλευρό σας καθημερινά, οπότε ήρθε η ώρα που πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σαςΘέλουμε το πρωτάθλημα», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του Γιάννη Αλαφούζου.

Μετα το τέλος της συνάντησης αποχώρησε από το Κορωπί, αφήνοντας την ομάδα να συνεχίσει την προετοιμασία της για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Βίκινγκουρ.
