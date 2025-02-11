Ολυμπιακός: Επισημοποιήθηκε η αντικατάσταση του Βιλντόσα από τον ΜακΚίσικ

Δήλωσε τον ΜακΚίσικ αντί του Βιλντόσα ο Ολυμπιακός.



Όπως αναμενόταν, μετά τον τραυματισμό του Αργεντινού γκαρντ, ο οποίος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο μηριαίο του αριστερού του ποδιού και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τους «ερυθρόλευκους» στο Final-8 του Κυπέλλου, ο 34χρονος φόργουορντ είναι εκείνος που θα τον αντικαταστήσει, μπαίνοντας στο ρόστερ ως έβδομος ξένος.

Έτσι, οθα βρίσκεται κανονικά στη διάθεσηη του Γιώργου Μπαρτζώκα ενόψει των αναμετρήσεων στο Ηράκλειο της Κρήτης, όντας έτοιμος να αγωνιστεί για πρώτη φορά σε εγχώρια διοργάνωση για τη φετινή σεζόν, αφού είχε μείνει εκτός λίστας και δεν έχει παίξει ούτε στην Stoiximan GBL, αλλά ούτε και στο Σούπερ Καπ.Να αναφέρουμε ότι ο ΜακΚίσικ θα έμπαινε στη λίστα του Ολυμπιακού ενόψει Final-8 ακόμα και αν δεν τραυματιζόταν ο Βιλντόσα, αφού σε εκείνη την περίπτωση, κατά πάσα πιθανότητα, θα έπαιρνε τη θέση του Μένσα.Πλέον,είναι οι Ουίλιαμς-Γκος, Φαλ, Πίτερς, Μενσά, Μιλουτίνοφ, ΜακΚίσικ και Φουρνιέ, με τους Έβανς και Ράιτ να παραμένουν εκτός.

