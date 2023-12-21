Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τα δύο παιχνίδια που απομένουν για τα πρώτα ζευγάρια της φάσης ορίστηκαν για τις 10 Ιανουαρίου. Το ΑΕΚ-Άρης έχει ώρα έναρξης τις 19:30, ενώ το ντέρμπι αιωνίων ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στη Λεωφόρο ξεκινά στις 21:30.

Επίσης, την ίδια ημέρα θα διεξαχθούν οι ρεβάνς των Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης (15:00) και Βόλος-ΠΑΟΚ (17:00).

Η ρεβάνς του ντέρμπι των αιωνίων στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα γίνει στις 17 Ιανουαρίου στις 21:00, ενώ αυτή του Άρης-ΑΕΚ στο «Κλ. Βικελίδης» θα διεξαχθεί δύο ώρες νωρίτερα.

Οι πρώτες αγώνες της φάσης των «16»:

Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός 0-2

Παναιτωλικός-Athens Kallithea FC 3-2

ΑΕΛ-Ατρόμητος 1-1

ΟΦΗ-Κηφισιά 3-1

Λεβαδειακός-Νίκη Βόλου 1-1

ΠΑΟΚ-Βόλος 1-0

Τετάρτη 10/01

ΑΕΚ-Άρης (19:30)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (21:30)

Το πρόγραμμα των δεύτερων αγώνων:

Τετάρτη 10/01

Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης (15:00)

Βόλος-ΠΑΟΚ (17:00)

Τρίτη 16/01

Ατρόμητος-ΑΕΛ (19:00)

Τετάρτη 17/01

Athens Kallithea FC-Παναιτωλικός (15:00)

Κηφισιά-ΟΦΗ (17:00)

Άρης-ΑΕΚ (19:00)

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (21:00)

Πέμπτη 18/01

Νίκη Βόλου-Λεβαδειακός (19:00)

Πηγή: skai.gr

