Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας.
Τα δύο παιχνίδια που απομένουν για τα πρώτα ζευγάρια της φάσης ορίστηκαν για τις 10 Ιανουαρίου. Το ΑΕΚ-Άρης έχει ώρα έναρξης τις 19:30, ενώ το ντέρμπι αιωνίων ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στη Λεωφόρο ξεκινά στις 21:30.
Επίσης, την ίδια ημέρα θα διεξαχθούν οι ρεβάνς των Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης (15:00) και Βόλος-ΠΑΟΚ (17:00).
Η ρεβάνς του ντέρμπι των αιωνίων στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα γίνει στις 17 Ιανουαρίου στις 21:00, ενώ αυτή του Άρης-ΑΕΚ στο «Κλ. Βικελίδης» θα διεξαχθεί δύο ώρες νωρίτερα.
Οι πρώτες αγώνες της φάσης των «16»:
Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός 0-2
Παναιτωλικός-Athens Kallithea FC 3-2
ΑΕΛ-Ατρόμητος 1-1
ΟΦΗ-Κηφισιά 3-1
Λεβαδειακός-Νίκη Βόλου 1-1
ΠΑΟΚ-Βόλος 1-0
Τετάρτη 10/01
ΑΕΚ-Άρης (19:30)
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (21:30)
Το πρόγραμμα των δεύτερων αγώνων:
Τετάρτη 10/01
Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης (15:00)
Βόλος-ΠΑΟΚ (17:00)
Τρίτη 16/01
Ατρόμητος-ΑΕΛ (19:00)
Τετάρτη 17/01
Athens Kallithea FC-Παναιτωλικός (15:00)
Κηφισιά-ΟΦΗ (17:00)
Άρης-ΑΕΚ (19:00)
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (21:00)
Πέμπτη 18/01
Νίκη Βόλου-Λεβαδειακός (19:00)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.