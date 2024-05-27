Επιστρέφει ο πρωταθλητής Ευρώπης Παναθηναϊκός AKTOR!

Το «τριφύλλι» αναχώρησε στις 11:00 (και εκτιμάται ότι στις 13:30 θα είναι Ελλάδα) από το Βερολίνο με τελικό προορισμό την Αθήνα.

Δείτε τα πλάνα που εξασφάλισε το sport-fm.gr μέσω του Γιώργου Πετρίδη λίγο πριν πετάξει η αποστολή των «πράσινων» από τη Γερμανία.

Ατέλειωτο πάρτι για τον Παναθηναϊκό: Επιστρέφει και κάνει γύρο του θριάμβου!

Το αεροδρόμιο πρόκειται να βουλιάξει από τους τρελαμένους φίλους του «τριφυλλιού», οι οποίοι έχουν στήσει non-stop πάρτι από το βράδυ της Κυριακής για την ομάδα του Αταμάν. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει από την ΚΑΕ, θα ακολουθήσει γύρος του θριάμβου, από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» έως τη βάση του Παναθηναϊκού. Δηλαδή μέχρι το ΟΑΚΑ, όπου θα μεταβεί το «τριφύλλι» με ανοιχτό-καταπράσινο λεωφορείο.

«Η αποστολή του πρωταθλητή Ευρώπης, Παναθηναϊκού AKTOR, αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα με το τρόπαιο της Euroleague σήμερα στις 13.30 και θα εξέλθει από την Πύλη 7 (Cargo) του αεροδρομίου "Ελευθέριος Βενιζέλος". Ακολούθως, θα μεταβεί στο Parking 5 του ΟΑΚΑ με ανοιχτό λεωφορείο για να γιορτάσει μαζί με τους φιλάθλους της την κατάκτηση του έβδομου ευρωπαϊκού της τίτλου», όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ.

