Παναθηναϊκός: Ο Λεσόρ πήρε την ντουντούκα για να τραγουδήσει το «βουντού-βουντου»

«Τρελάθηκε» ο Γάλλος σέντερ του «τριφυλλιού»

Λεσόρ

Ένα από τα «βασικά γρανάζια» του «τριφυλλιού» τη φετινή σεζόν στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν ο Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ αποτέλεσε έναν από τους πιο επιδραστικούς και ταυτόχρονα εντυπωσιακούς παίκτες των «πρασίνων» ενώ ακόμα και στον αγώνα του τελικού μπόρεσε να βάλει συνολικά 17 πόντους και να μαζέψει 6 ριμπάουντ.

Ο ίδιος, μετά το τέλος της αναμέτρησης, πανηγύρισε την κατάκτηση παίρνοντας τη ντουντούκα και τραγουδώντας το «βουντού βουντού», θυμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον περσινό Λεσόρ που έκανε τα ίδια με τους φιλάθλους όμως της Παρτιζάν.

Πηγή: paopantou

Παναθηναϊκός Euroleague
