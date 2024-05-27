Τα συγχαρητήριά του στον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας μετά τη νίκη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης μετέφερε το βράδυ της Κυριακής ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν όταν τον συνάντησαν οπαδοί του «τριφυλλιού» σε ξενοδοχείο στο Βερολίνο.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας πραγματοποιεί προγραμματική επίσκεψη στη γερμανική πρωτεύουσα, όταν συναπαντήθηκε με Έλληνες, οι οποίοι τον χαιρέτισαν και του φώναξαν



«Κερδίσαμε το πρωτάθλημα, κύριε πρόεδρε. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε το πρωτάθλημα».

«Πάρτε τηλέφωνο τον Ματίας Λεσόρ»

«Πάρτε τηλέφωνο τον Ματίας Λεσόρ» είπαν στη συνέχεια στον κ. Μακρόν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, με τον Γάλλο πρόεδρο να απαντά με «μπράβο» και «συγχαρητήρια».



«Είπα στους άνδρες ασφαλείας μου ότι είστε οπαδοί του Παναθηναϊκού» είπε ο Γάλλος πρόεδρος, προτρέποντας τους οπαδούς των πρασίνων να απολαύσουν τη βραδιά.

Πηγή: skai.gr

