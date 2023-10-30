Λογαριασμός
Ο Παναθηναϊκός φέτος είναι ασταμάτητος επιθετικά και οι πεντάρες του γράφουν ιστορία

Για τρίτη φορά φέτος ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 5-0, καθώς μετά τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο, ήρθε και η σειρά του Πανσερραϊκού

Παναθηναϊκός

Ο φετινός Παναθηναϊκός δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μπήκε στο παιχνίδι σαν οδοστρωτήρας και με τον Σπόραρ σε σπουδαία βραδιά, προηγούταν με 3 γκολ διαφορά από το ημίχρονο πριν έρθει η τρίτη… πεντάρα! Μάλιστα από την αρχή της σεζόν οι πράσινοι έχουν δείξει χαρακτηριστική ”άνεση” να σκοράρουν πολλά γκολ στα παιχνίδια του πρωταθλήματος και να… κλειδώνουν με αυτό τον τρόπο τις νίκες.

Ο Παναθηναϊκός σε 9 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα έχει σκοράρει 27γκολ (29 αν μετρήσουμε το 0-3 με τον Ολυμπιακό) και έχει δεχτεί μόλις 5. Αυτή την στιγμή οι πράσινοι έχουν την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα με τον δεύτερο να είναι αρκετά πίσω με 22 γκολ (Ολυμπιακός).

Πηγή: skai.gr

