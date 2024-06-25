Τα... στενά όρια της Ελλάδας, ακόμα και της Ευρώπης, ξεπέρασε η ιστορική επιτυχία του Ολυμπιακού με την κατάκτηση του Europa Conference League!



Συγκεκριμένα, το χρηματιστήριο του Nasdaq με μήνυμά του στον εμβληματικό πύργο στην Times Square της Νέας Υόρκης, συνεχάρη τους «ερυθρόλευκους» για το γεγονός πως έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο, μέσω ενός εξαιρετικού βίντεο σε billboard!



«Ο Ολυμπιακός στον εμβληματικό πύργο του Nasdaq στην Times Square της Νέας Υόρκης!



Με ένα εντυπωσιακό μήνυμα το Nasdaq συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του UEFA Europa Conference League, την πρώτη Ελληνική ομάδα όπου κατέκτησε Ευρωπαϊκό τρόπαιο στο ποδόσφαιρο! Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ταξιδεύει υπερήφανα την ελληνική σημαία σε όλο τον κόσμο!», αναφέρει χαρακτηριστικά το ποστάρισμα των «ερυθρόλευκων».

📍 Nasdaq tower in Times Square, New York! pic.twitter.com/GRCA2ZUtHI June 25, 2024

