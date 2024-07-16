Λογαριασμός
Ο Μπράουν των Σέλτικς «έθαψε» τον γιο του Λεμπρόν και τον έπιασε η κάμερα - Δείτε βίντεο

Ο Τζέιλεν Μπράουν σχολίασε στην παρέα του τον γιο του Λεμπρόν Τζέιμς με όχι τα καλύτερα λόγια

Ο Μπράουν των Σέλτικς «έθαψε» τον γιο του Λεμπρόν και τον έπιασε η κάμερα

Στα… πράσα έπιασε η κάμερα τον Τζέιλεν Μπράουν να «θάβει» τον γιο του Λεμπρόν Τζέιμς, Μπρόνι, στη διάρκεια του αγώνα των Σέλτικς με τους Λέικερς για το Summer League του NBA στο Λας Βέγκας.

Ο σούπερ σταρ της Βοστώνης και MVP των τελικών του ΝΒΑ παρακολουθούσε τον αγώνα δίπλα σε δύο παίκτριες του WNBA και κάποια στιγμή γύρισε και τους είπε: «Δεν πιστεύω πως ο Μπρόνι είναι επαγγελματίας!», με την Κάισρι Γκόντρεζικ να σχολιάζει «… πιστεύω πως θα είναι στην ομάδα τους στην G-League» και τον Μπράουν να απαντά «… μπα, δεν νομίζω. Πιστεύω πως λόγω του ονόματός του θα είναι στους Λέικερς».

Πηγή: sport-fm.gr

