Ο Μπράουν των Σέλτικς «έθαψε» τον γιο του Λεμπρόν και τον έπιασε η κάμερα

Στα… πράσα έπιασε η κάμερα τον Τζέιλεν Μπράουν να «θάβει» τον γιο του Λεμπρόν Τζέιμς, Μπρόνι, στη διάρκεια του αγώνα των Σέλτικς με τους Λέικερς για το Summer League του NBA στο Λας Βέγκας.



Ο σούπερ σταρ της Βοστώνης και MVP των τελικών του ΝΒΑ παρακολουθούσε τον αγώνα δίπλα σε δύο παίκτριες του WNBA και κάποια στιγμή γύρισε και τους είπε: «Δεν πιστεύω πως ο Μπρόνι είναι επαγγελματίας!», με την Κάισρι Γκόντρεζικ να σχολιάζει «… πιστεύω πως θα είναι στην ομάδα τους στην G-League» και τον Μπράουν να απαντά «… μπα, δεν νομίζω. Πιστεύω πως λόγω του ονόματός του θα είναι στους Λέικερς».

Jaylen Brown: “I don’t think Bronny [James] is a pro.”



Kysre Gondrezick: “I think he’ll be on the G-league team for sure.”



JB: “I don’t think so, I think because of his name he’ll be on the Lakers.” 👀



(via @NBCSCeltics)pic.twitter.com/XNXeAT0wUZ July 16, 2024

