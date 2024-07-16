Παναθηναϊκός: Συνεχίζει ο Κέντρικ Ναν

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει να είναι, όπως αναμενόταν, ο Κέντρικ Ναν. Τα ξημερώματα εξέπνευσε και τυπικά η προθεσμία που είχε περιληφθεί στη συμφωνία των δύο πλευρών και του επέτρεπε να φύγει εφόσον βρει εγγυημένο συμβόλαιο στο ΝΒΑ.



Ο Αμερικανός γκαρντ δεν βρήκε κάτι αξιόλογο στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και η αλήθεια είναι πως δεν… ψάχτηκε ιδιαίτερα, αφού ο Παναθηναϊκός τον «γέμισε» από όλες τις πλευρές στην πρώτη του σεζόν στην Ευρώπη. Ο ίδιος ήταν απόλυτα ευχαριστημένος τόσο από τον ρόλο του στην ομάδα, όσο και από το περιβάλλον, όπως επίσης και από τη ζωή στην Ελλάδα, αλλά φυσικά και από το νέο του συμβόλαιο. Το «τριφύλλι», θυμίζουμε, είχε συμφωνήσει με τον 28χρονο άσο για νέο διετές συμβόλαιο από τον Απρίλιο, με τις απολαβές του να ξεπερνούν τα 2,5 εκατ. ετησίως. Η συμφωνία αυτή πλέον είναι σε ισχύ για το 2024/25 και ο Κέντρικ Ναν θα συνεχίσει να παίζει στον «επτάστερο».

Ο Ναν ανέβασε κατακόρυφα το επίπεδο του Παναθηναϊκού από τη στιγμή που αποκτήθηκε στο τέλος του Οκτωβρίου και είχε φέτος 16 πόντους, 3 ασίστ, 2,7 ριμπάουντ και 11,7 στην αξιολόγηση σε 27:27 κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα, όπου επελέγη στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης. Στο πρωτάθλημα σε 30 αγώνες είχε 13,9 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 4 ασίστ ανά αγώνα.Πλέον μετά και το κλείσιμο αυτής της εκκρεμότητας, ο Παναθηναϊκός έχει μόνο τηνγια να κλείσει το ρόστερ του για τη νέα σεζόν. Οι «πράσινοι» εξετάζουν την αγορά χωρίς βιασύνη, καθώς έχουν παραμείνει όλοι οι παίκτες της front line και απλώς ψάχνουν τον παίκτη που θα ανεβάσει δεδομένα την ποιότητα στους ψηλούς, ακόμη κι αν χρειαστεί να περιμένουν για να τον βρουν ακόμη και τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.