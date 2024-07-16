*Ο Παναθηναϊκός κατάφερε με αθόρυβες, συντονισμένες και ουσιαστικές κινήσεις τις τελευταίες ημέρες να κάνει τη μεταγραφική έκπληξη! Ο Ίνγκι Ίνγκασον ήρθε στην Ελλάδα, υπέγραψε το τετραετές του συμβόλαιο με το «τριφύλλι», ανακοινώθηκε και η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο έβαλε στο ρόστερ της έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή που διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία έψαχναν οι «πράσινοι».



*Σε εξαιρετική ηλικία (30), με πλούσια εμπειρία σε πρωταθλητισμό, γνώστης της Ελλάδας από τη θητεία του στον ΠΑΟΚ, με ύψος (1,88), με ηγετικά χαρακτηριστικά και προσωπικότητα. Όλα αυτά τα έψαχνε ο Παναθηναϊκός για τον νέο στόπερ που θα ενίσχυε τη γραμμή των μετόπισθεν και ο Ίνγκασον τα διαθέτει. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, το «τριφύλλι» πραγματοποιεί μια σπουδαία μεταγραφή και καλύπτει κάθε ανάγκη στην άμυνά του, έχοντας πλέον πλην του νέου αποκτήματος τους Σένκεφελντ, Γεντβάι, Μάγκνουσον και Πάλμερ Μπράουν.

*Σημαντικό ρόλο στο να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή έπαιξεκαι φυσικά να ντυθεί στα πράσινα μόλις πληροφορήθηκε το ενδιαφέρον του. Ο Ισλανδός μετά τη θητεία του στη Μίντιλαντ και την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Δανία, έρχεται ξανά στη χώρα μας και έχει τεράστια δίψα για διάκριση σε κάθε επίπεδο με τη νέα του ομάδα. Οι άνθρωποι του κλαμπ προσέγγισαν τον παίκτη με ιδανικό τρόπο και δίχως να διαρρεύσει το παραμικρό τον έφεραν στην Ελλάδα και τον έκαναν δικό τους. Όλα έγιναν συντονισμένα.*Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το επίπεδο και. Αυτός, άλλωστε, ήταν και ο στόχος και είναι για όλες τις θέσεις για τα οποίες έχει κινηθεί και θα κινηθεί η ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι έχουν αποκτηθεί οι, έχουν παραμείνει οι*Όπου «», βάλτε τις μεταγραφές του αριστερού μπακ και των δυο εξτρέμ με τη λογική να παραμένει ίδια: Ποιοτική αναβάθμιση με ποδοσφαιριστές που θα ταιριάζουν στα «θέλω» τουκαι που θα πάνε την ομάδα στο επόμενο level. Τέτοιου τύπου μεταγραφές να περιμένουμε για τον Παναθηναϊκό το επόμενο διάστημα…

