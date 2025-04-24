Οι μάχες των «αιωνίων» στα playoffs της Euroleague στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Τα Playoffs της Euroleague συνεχίζονται με τους «αιώνιους» να θέλουν να ντουμπλάρουν τις νίκες τους και τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 να σας μεταφέρει όλη την καταιγιστική δράση.



Απόψε, ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί την Αναντολού Εφές με στόχο να κάνει το 2-0 στη σειρά και να γίνει το ακλόνητο φαβορί για το εισιτήριο στο Final-4 ώστε να υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Περιγράφει από το κατάμεστο ΟΑΚΑ στις 21:30 ο Γιώργος Πετρίδης.

την ίδια ώρα η σκυτάλη περνά στα χέρια τουπου υποδέχεται τηνσε ακόμη μία ευρωπαϊκή τιτανομαχία.Ακούστε σε μετάδοση τουτις προσπάθειες των «ερυθρολεύκων» να προστατέψουν την έδρα τους και να παραμείνουν στη θέση του οδηγού για πρόκριση στο Άμπου Ντάμπι.Μετά το τέλος των αγώνων, ακολουθεί ανάλυση και σχολιασμός των κρίσιμων αναμετρήσεων, μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές.

