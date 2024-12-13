Ελεύθερος, χωρίς περιοριστικούς όρους, ο Γιάννης Μώραλης

Ελεύθερος, χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων, αφέθηκε σήμερα ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Γιάννης Μώραλης, μετά την απολογία του στον ανακριτή που διερευνά τον θάνατο του αστυνομικού Γ. Λυγγερίδη μετά από εκτόξευση ναυτικής φωτοβολίδας τον Δεκέμβριο του 2023 στου Ρέντη.

Ο Γ. Μώραλης κλήθηκε να απολογηθεί για δύο πλημμελήματα που αφορούν υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης και διέγερση σε τέλεση αδικημάτων που σχετίζονται με αθλητική βία.

Τα ίδια πλημμελήματα αντιμετωπίζουν ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, και άλλοι τρεις αντιπρόεδροι της ΠΑΕ: Μιχ. Κουντούρης, Γ. Αγραφιώτης και Κ. Καραπαπάς. Αναμένεται να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα.

Μέχρι στιγμής για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 167 άτομα και έχουν προφυλακιστεί 25.

