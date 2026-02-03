Λογαριασμός
O bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στις απαιτητικές μονομαχίες του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR για την Euroleague

Ντουμπάι BC - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR-Ρεάλ Μαδρίτης - Ο δρόμος για το Final-4 της Αθήνας περνάει από τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6  

bwinΣΠΟΡ FM

Ο μαραθώνιος της Euroleague συνεχίζεται και οι «αιώνιοι» παίρνουν ξανά θέσεις μάχης στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Η δράση αρχίζει σήμερα, Τρίτη (03/02), νωρίς, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται στις 18:00 από τη νεοφώτιστη Ντουμπάι BC. Τις προσπάθειες των «ερυθρολεύκων» για ακόμη μία επικράτηση, που θα τους κρατήσει ψηλά στη βαθμολογία, περιγράφει ο απεσταλμένος μας, Νίκος Ζέρβας.

Στις 21:15, ακολουθεί η τιτανομαχία του Παναθηναϊκός AKTOR με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τους «πράσινους» να μην έχουν περιθώρια για απώλειες και να ψάχνουν τη νίκη σε μια από τις πιο παραδοσιακές κόντρες στην Ευρώπη. Στην περιγραφή, από το «Telekom Center», ο Γιώργος Πετρίδης.

Μετά το τέλος των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές.

