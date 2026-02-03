Επίσημο: «Έδεσε» τον Ζέλσον ο Ολυμπιακός

Παίκτης του Ολυμπιακού θα παραμείνει για αρκετό καιρό ακόμη ο Ζέλσον Μαρτίνς. Επιβεβαιώνοντας το χθεσινό ρεπορτάζ του Γιώργου Τσανάκα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και το sport-fm.gr, η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου του Πορτογάλου εξτρέμ.

Το συμβόλαιο του ταχυδυναμικού εξτρέμ ολοκληρωνόταν στο τέλος της σεζόν, ωστόσο υπήρχε οψιόν από την πλευρά του Ολυμπιακού για την επόμενη χρονιά, η οποία αναμενόταν να ενεργοποιηθεί. Οι Πειραιώτες, όμως, θέλοντας να τον κρατήσουν για μεγαλύτερο διάστημα στο ρόστερ τους και να τον επιβραβεύσουν για τις εμφανίσεις του, συμφώνησαν μαζί του ως το 2028, με οψιόν για το 2029, με αυξημένες αποδοχές.

Ο 30χρονος άσος μετράει 76 συμμετοχές, 13 γκολ και 16 ασίστ με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Σειρά για τις ανανεώσεις παίρνουν πλέον οι Ελ Κααμπί και Καλογερόπουλος.

