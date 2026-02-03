Λογαριασμός
Ολυμπιακός: Με Κλέιτον αλλά και απουσίες η αποστολή για Τρίπολη

Ο νεοαποκτηθείς Κλέιτον είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού για την εξ αναβολής αναμέτρηση με τον Asteras AKTOR

Κλέιτον

Με νέο πρόσωπο τον Κλέιτον, που μόλις σήμερα ανακοινώθηκε, ταξιδεύει ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη για την αυριανή εξ αναβολής αναμέτρηση με τον Asteras AKTOR (18:30) για την Stoiximan Super League.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Λορέντζο Πιρόλα, που δεν έχουν ξεπεράσει τις ενοχλήσεις, αλλά και ο Ροντινέι για λόγους ξεκούρασης.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός
