Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στα ευρωπαϊκά ματς του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ

Ώρα Ευρώπης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ με τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 να σας μεταφέρει φάση προς φάση τις προσπάθειες του «τριφυλλιού» και του

«δικεφάλου» του βορρά.

Την Πέμπτη (13/02) το ευρωπαϊκό ταξίδι μας αρχίζει από την Φινλανδία όπου η Βίκινγκουρ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 19:45, με τους «πράσινους» να ψάχνουν το προβάδισμα πρόκρισης στους 16 του Conference League.

Στη μετάδοση από το Ελσίνκι ο Διονύσης Δεσύλλας.

Στις 22:00 σειρά παίρνει ο ΠΑΟΚ που βρίσκει ξανά στο δρόμο του την Στεάουα για την ενδιάμεση φάση του Europa και θέλει να εκμεταλλευτεί την

έδρα του για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στο Βουκουρέστι. Περιγράφει από την Τούμπα ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου.

Με το σφύριγμα της λήξης η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι να μπουν στο παιχνίδι και οι ακροατές, μόλις ανοίξουν οι γραμμές.

Βίκινγκουρ-Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ-Στεάουα Βουκουρεστίου. Το βράδυ της Πέμπτης (13/02) παίζουμε μπάλα εμείς. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

