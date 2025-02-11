Αντετοκούνμπο: Νέα επένδυση σε AI εταιρεία για αθλητικά highlights

Συνολικά 13 εκατομμύρια δολάρια άντλησε η ScorePlay σε γύρο χρηματοδότησης στον οποίο, μεταξύ άλλων, συμμετείχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, η εταιρεία VC Seven Seven Six του συνιδρυτή του Reddit, Αλέξις Οχάνιαν, ο πρώην πρωταθλητής της Formula 1, Νίκο Ρόζμπεργκ Nico Rosberg, η πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών των ΗΠΑ, Αλεξ Μόργκαν και ο ιδρυτής του venture capital 20VC, Χάρι Στέμπινγκς.

Η υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης για αθλητικά highlights της ScorePlay χρησιμοποιείται από τουλάχιστον 200 αθλητικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο και βοηθά τις ομάδες να ξεχωρίσουν τα στιγμιότυπα και τα κλιπ τους χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Στους πελάτες της εταιρείας περιλαμβάνονται το NBA, το NHL και πρωταθλήματα όπως το Major League Soccer και το National Women’s Soccer League.

«Πολλοί άνθρωποι ρωτούν πώς καταφέραμε να έχουμε τόση επιτυχία στα αναδυόμενα αθλήματα σε τόσα πολλά διαφορετικά πρωταθλήματα και το ScorePlay είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους συνέβη αυτό», δήλωσε ο Οχάνιαν στο CNBC. «Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω να αξιοποιώ εκατομμύρια δολάρια σε κάθε γύρο χρηματοδότησης έκτοτε», πρόσθεσε.

Ο Στέμπινγκς από την πλευρά του είπε ότι όσο οι ομάδες και οι παίκτες προχωρούν στην παραγωγή περισσότερων δικών τους media και περιεχομένου, αυτό το εργαλείο θα τους επιτρέψει να συμπεριλάβουν τους οπαδούς με νέους τρόπους. «Η ταχύτητα είναι ζωτικής σημασίας στα αθλητικά μέσα ενημέρωσης, με τη δυνατότητα να μοιράζονται στιγμιότυπα μέσα σε μια ώρα και να συμβαδίζουν με τον ταχύτατο κύκλο ειδήσεων», είπε.

Πηγή: MoneyReview, Kathimerini.gr

