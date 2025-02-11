ΑΕΚ: «Η ανακοίνωση της Λίγκας επιχειρεί να παραπλανήσει τον κόσμο»

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:



«Με πολλή προσοχή, την οποία άλλωστε πάντοτε επιδεικνύουμε, τόσο σε θέματα ουσίας, όσο και σε ζητήματα τύπου και νομιμότητας, αναγνώσαμε τη σημερινή (11.2.2025) ανακοίνωση της Σούπερ Λιγκ, με την οποία εμμέσως αλλά σαφώς επιχειρείται για ακόμη μια φορά η παραπλάνηση του κόσμου και η στοχοποίηση και δυσφήμιση της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Προς αποφυγή επαναλήψεων επισημαίνουμε ότι από την Ανακοίνωση της Λίγκας δεν προκύπτει καμία παροχή εντολής και εξουσιοδότησης για εν λευκώ χειρισμό του ζητήματος τροποποίησης ή κατάργησης των προβληματικών διατάξεων, αλλά μόνο η ταύτιση όλων στην ανάγκη τροποποίησης / κατάργησης διατάξεων του αθλητικού νόμου και ουδείς αντιτάχθηκε σε αυτή τη γενική ιδέα.Ο Συνεταιρισμός είναι μία πολύ σοβαρή Ένωση που οφείλει και να λειτουργεί και να διοικείται όχι αυθαίρετα, αλλά με βάση όσα ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό της και οι Κανονισμοί.Για κάθε παροχή εντολής και εξουσιοδότησης, απαιτείται να παρέχεται συγκεκριμένο κείμενο με ειδικό περιεχόμενο, όπως απαιτεί ο Νόμος, να τίθεται υπό ψηφοφορία και κυρίως (το αίτημα παροχής εντολής / εξουσιοδότησης) να έχει περιληφθεί στα θέματα ημερήσιας διάταξης, κάτι που εν προκειμένω δεν συνέβη (θέμα ημερήσιας διάταξης: Τοποθέτηση του συνεταιρισμού και λήψη αποφάσεων επί του νομοθετικού πλαισίου που έχει οδηγήσει σε αποφάσεις όπως αυτή της επιβολής περιοριστικών όρων απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα κατά ποδοσφαιριστών και προπονητών, στις πολλαπλές αποφάσεις της Δ.Ε.Α.Β. περί διεξαγωγής αγώνων κεκλεισμένων των θυρών για μεμονωμένα περιστατικά κλπ).Προφανώς και ο Συνεταιρισμός δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο για αντιπαραθέσεις και για αυτό το λόγο λοιπόν, καλό θα είναι να αποφεύγονται διαδικασίες σύγκλησης συνεδριάσεων και εισαγωγές θεμάτων που αντίκεινται και στο Καταστατικό και στο Νόμο και στους Κανονισμούς, (πχ ως πράξατε στο πρόσφατο παρελθόν) προκειμένου να χρησιμοποιούνται επικοινωνιακά για λόγους που δεν συνάδουν με τους καταστατικούς σκοπούς του Συνεταιρισμού.Το ίδιο πρέπει να αποφεύγονται δυσφημιστικές και υποτιμητικές φρασεολογίες (τύπου «φανφαρολογία» ή και άλλες που εκστομίστηκαν και προφανώς θα έχουν αποτυπωθεί αυτολεξεί στα πρακτικά) που δεν συνάδουν με τους κανόνες και τις αρχές ευπρέπειας και σεβασμού.Εμείς από πλευρά μας, όσο και αν σε κάποιους είναι ενοχλητικό, δεν θα πάψουμε ποτέ να επισημαίνουμε τη νομιμότητα και να απαιτούμε την τήρησή της».

