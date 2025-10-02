Στην προσαρμογή των νέων παικτών στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR και στα δεδομένα της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα για τη 2η αγωνιστική της Euroleague αναφέρθηκε ο Εργκίν Αταμάν.

Ο προπονητής των «πράσινων» μίλησε και για τον Τσεντί Οσμάν, τονίζοντας ότι μετά την αυριανή προπόνηση θα παρθεί η απόφαση για τη συμμετοχή του κόντρα στους «μπλαουγκράνα».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

Για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα: «Έρχονται από μία μεγάλη ήττα, αλλά έχουν πολύ καλό ρόστερ και πολύ έμπειρους παίκτες. Σε ατμόσφαιρες σαν του ΟΑΚΑ, τόσο έμπειροι παίκτες έρχονται με πολύ ισχυρή νοοτροπία.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι και να έχουμε τη σωστή νοοτροπία. Πάντα τα παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα είναι δύσκολα. Θυμάμαι ότι πέρυσι νικήσαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο και θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι».

Για την κατάσταση του Όσμαν: «Ο Τζέντι Όσμαν έκανε μια προπόνηση και αύριο το πρωί θα δούμε πώς θα είναι η κατάστασή του και θα αποφασίσουμε μετά την αυριανή προπόνηση».

Για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού: «Φυσικά πρέπει να δουλέψουμε μαζί και να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον και να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε ορισμένες αμυντικές καταστάσεις και να έχουμε καλύτερο timing.

Επιθετικά έχουμε κάποιους παίκτες που παίζουν μερικά χρόνια μαζί και γνωρίζουν πώς να το κάνουν αυτό. Είναι η τρίτη χρονια για κάποιους και είναι πιο άνετο για αυτούς. Έχουμε όμως και μερικούς νέους παίκτες στην ομάδα και πρέπει να προσαρμόσουν το παιχνίδι τους στην ομάδα, αλλά και η ομάδα να προσαρμοστεί στο δικό τους παιχνίδι».

