Ξέρανε -και- την Μπαρτσελόνα ο Μπέλιγχαμ, σφραγίζοντας τη νίκη της Ρεάλ με ανατροπή στο clasico

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 2-1 και ανατροπή στο «Λουίς Κονπάνς», για την 11η αγωνιστική της φετινής Primera Division, σε ένα «χορταστικό» παιχνίδι.

Οι «μπλαουγκράνα» προηγήθηκαν μόλις στο 7’, με το παρθενικό τέρμα του Γκιντογκάν, ενώ είδαν τα δοκάρια να τους στερούν το 2-0, τόσο στο σουτ του Λόπεθ στο 17’, όσο και στην κεφαλιά του Μαρτίνεθ στο 51ο λεπτό…

Ωστόσο… υπολόγιζαν χωρίς τον Μπέλιγχαμ, ο οποίος μετά το Champions League και την La Liga, σκόραρε στο ντεμπούτο του και σε clasico, ισοφαρίζοντας αρχικά στο 68’, ενώ με δεύτερο «χτύπημα» στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, «υπέγραψε» το τελικό 2-1.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ρεάλ έφτασε τους 28 βαθμούς και έπιασε την Τζιρόνα στην κορυφή της βαθμολογίας, την ώρα που η Μπαρτσελόνα παρέμεινε στην τρίτη θέση, με 24 πόντους.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Η Μπαρτσελόνα παρατάχθηκε έχοντας σχηματισμό το 4-3-3, τον Τερ Στέγκεν στην εστία και τους Αραούχο, Κρίστενσεν, Μαρτίνεθ και Μπαλντέ στα μετόπισθεν. Γκάβι, Γκιντογκάν και Λόπεθ ήταν οι εσωτερικοί μέσοι, με τους Κανσέλο-Ζοάο Φέλιξ στα άκρα και τον Τόρες στην κορυφή της επίθεσης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης από την άλλη «κατέβηκε» με σύστημα 4-1-3-2 και τον Κέπα κάτω από τα γκολπόστ. Καρβαχάλ, Ρίντιγκερ, Αλάμπα και Μεντί αποτέλεσαν την τετράδα στην άμυνα και ο Τσουαμενί τον «κόφτη» μπροστά τους. Βαλβέρδε, Μπέλιγχαμ και Κρόος συνέθεσαν την τριπλέτα στον άξονα. Με τους Βινίσιους και Ροντρίγκο να είναι το δίδυμο της επίθεσης.

Το ματς:

Η Μπαρτσελόνα ευτύχησε να πάρει προβάδισμα με… γκολ από τα αποδυτήρια, «ευγενική προσφορά» μάλιστα του αντιπάλου της. Καθώς από λάθος γύρισμα του Τσουαμενί και κακό διώξιμο της μπάλας από τον Αλάμπα, ο Γκιντογκάν πήρε την κόντρα και με ονειρικό πλασέ στο τετ α τετ με τον Κέπα, πέτυχε το 1-0 μόλις στο 7’!

Με το μομέντουμ υπέρ τους, οι «μπλαουγκράνα» ήταν εκείνοι μάλιστα που έφτασαν κοντά και σε ένα δεύτερο τέρμα, στο 16ο λεπτό. Όταν ο Τσάβι έκλεψε από τον Κρόος, πιθανότατα με φάουλ, για να φτάσει η μπάλα στον Λόπεθ το σουτ του οποίου από θέση μέσα αριστερά σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Κέπα…

Από εκείνο το σημείο και μετά, η Ρεάλ ισορρόπησε το παιχνίδι, ανεβάζοντας την πίεση της στο γήπεδο και επεδίωξε να φτάσει στην ισοφάριση, με καλή κυκλοφορία της μπάλας και υπομονή. Ωστόσο, βρήκε απέναντί της μια καλά οργανωμένη άμυνα, με τη Μπαρτσελόνα να ελέγχει τον ρυθμό και να μην της επιτρέπει να κάνει φάσεις.

Μάλιστα, την μοναδική φορά όπου η «λευκή βασίλισσα» κατάφερε να πατήσει περιοχή, στο 38’, στάθηκε άτυχη αφού ήταν ο Καρβαχάλ εκείνος που βρέθηκε σε… θέση βολής, από δύσκολη γωνία βέβαια, για να αστοχήσει.

Με τους γηπεδούχους να έχουν την τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, στην οποία και διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι του Τσουαμενί πάνω στον Αραούχο, σε μια εκτέλεση κόρνερ στις καθυστερήσεις.

Η Ρεάλ εμφανίστηκε βελτιωμένη στο δεύτερο ημίχρονο, όπου απείλησε πρώτη με τον Βινίσιους μάλιστα, στο 47’, αλλά ήταν η Μπαρτσελόνα εκείνη που βρέθηκε μια… ανάσα από το 2-0, τέσσερα λεπτά αργότερα…

Όταν από «γλυκό» γέμισμα του Λόπεθ ο έκανε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι της εστίας, ενώ στην επαναφορά ο Κέπα απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ το σουτ του Αραούχο!

Οι Καταλανοί συνέχισαν να μην αισθάνονται ιδιαίτερη πίεση στα καρέ του, είδαν τον Κανσέλο να κάνει μια πολύ ωραία ατομική ενέργεια στο 65ο λεπτό αλλά μετά… έσβησαν.

Κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι όχι μόνο να «μείνουν ζωντανοί» στο ντέρμπι, αλλά, τελικά, να φτάσουν και σε μια μεγάλη νίκη με ανατροπή!

Με τον Τσουαμενί να «προειδοποιεί» στο 68’, αναγκάζοντας τον Τερ Στέγκεν σε σπουδαία επέμβαση και τον Μπέλιγχαμ να στέλνει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα στην εξέλιξη της φάσης, για το 1-1!

JUDE BELLINGHAM HAS DONE IT AGAIN!!! pic.twitter.com/EgQ3Lp0F6x — TC (@totalcristiano) October 28, 2023

Έχοντας την ψυχολογία μαζί της, πλέον, αλλά και με τις αλλαγές του Κάρλο Αντσελότι να έχουν ενεργό ρόλο, η Ρεάλ πήρε το πάνω χέρι και είχε μια καλή στιγμή για το 1-2 στο 87’ αλλά ο Χοσέλου τα… θαλάσσωσε.

Αντιθέτως, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μπέλιγχαμ δεν έκανε το ίδιο, σκοράροντας με πλασέ μετά από κόντρα της μπάλας στον Μόντριτς, διαμορφώνοντας παράλληλα το τελικό σκορ!

JUDE BELLINGHAM WHAT A GOAL! 🤯 pic.twitter.com/GDVzJDx69J — TC (@totalcristiano) October 28, 2023

MVP: Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ έχει πάρει από το… χέρι τη Ρεάλ Μαδρίτης, έως τώρα. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και στο ντέρμπι του Μονζουίκ, σήμερα, με τον Άγγλο κεντρικό χαφ να πετυχαίνει δύο ακόμα τέρματα. Φτάνοντας έτσι τα 13 σε… ισάριθμες αναμετρήσεις με τη φανέλα των «μερένχες» και προσφέροντας τους άλλους τρεις βαθμούς.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Μπαρτσελόνα (Τσάβι Eρνάντεθ): Τερ Στέγκεν, Αραούχο, Κρίστενσεν, Μαρτίνεθ, Μπαλντέ, Γκιντογκάν, Γκάβι, Λόπεθ (72' Ρομέου), Κανσέλο (77' Γιαμάλ), Τόρες (61' Λεβαντόβσκι), Ζοάο Φέλιξ (77' Ραφίνια).

Ρεάλ Μαδρίτης (Κάρλο Αντσελότι): Κέπα, Καρβαχάλ, Ρίντιγκερ, Αλάμπα, Μεντί (52' Καμαβινγκά), Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Μπέλιγχαμ, Κρόος (63' Μόντριτς), Ροντρίγκο (63' Χοσέλου), Βινίσιους (90'+6' Βάθκεθ).

