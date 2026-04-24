Ο Αντετοκούνμπο στο «κάδρο» των Μπλέιζερς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται πως συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον ενόψει της offseason, με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς να προστίθενται στη λίστα των ομάδων που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με την «The Oregonian» και τον δημοσιογράφο Μπιλ Όραμ, το Πόρτλαντ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτηση του Έλληνα σούπερ σταρ, σε περίπτωση που προκύψει σενάριο ανταλλαγής το καλοκαίρι.

Όπως σημειώνεται, οι Μπλέιζερς εμφανίζονται διατεθειμένοι να καταθέσουν πρόταση για τον Αντετοκούνμπο, εφόσον υπάρχει προοπτική επέκτασης του συμβολαίου του.

Ωστόσο, το Πόρτλαντ δεν σκοπεύει να περιορίσει τις επιλογές του αποκλειστικά στον Αντετοκούνμπο, καθώς εξετάζει και άλλες περιπτώσεις αστέρων, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί άμεσα και ουσιαστικά ενόψει της νέας σεζόν.

