Τέλος από τους Legends ο Ντόρσεϊ - Mπορεί να υπογράψει με ομάδα Ευρωλίγκας μέχρι την 1η Μαρτίου

Νέο... επεισόδιο στο σήριαλ του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Αμερικανός που αποχώρησε το καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό, αγωνίστηκε για ένα διάστημα στους Ντάλας Μάβερικς και έπειτα στη θυγατρική ομάδα, τους Τέξας Λέτζεντς. Πλέον, έμεινε ελεύθερος και από την ομάδα της G-League, κάτι που σημαίνει πως αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Ντόρσεϊ γενικά έχει δείξει σε μεγάλο βαθμό την επιθυμία να παραμείνει στην Αμερική και να κυνηγήσει το ΝΒΑ, ωστόσο ίσως αυτή τη φορά γι' αυτόν η επιστροφή στην Ευρώπη να είναι μονόδρομος.

Να σημειώσουμε πως οι ομάδες της Ευρωλίγκας έχουν δικαίωμα να κάνουν προσθήκες μέχρι την 1η Μαρτίου, δηλαδή ένα 24ωρο πριν από την έναρξη της 26ης αγωνιστικής.

Σε 12 παιχνίδια με τη θυγατρική ομάδα των Ντάλας Μάβερικς ο Ντόρσεϊ είχε 18.9 πόντους (37% τρίποντο), 4.6 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ και 1.7 λάθη ανά παιχνίδι.

Thank you, Tyler Time. Once a Legend, always a Legend. 🤝 @TDORSEY_1 pic.twitter.com/rRAm4MwYm8