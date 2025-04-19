Καμπάτσο: Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πάντα επικίνδυνη

Ναι μεν έπλεξε το εγκώμιο του Ολυμπιακού και της παρουσίας του στην Ευρωλίγκα φέτος αλλά ο Φακούντο Καμπάτσο επεσήμανε όμως ότι η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι ποτέ ένας εύκολος αντίπαλος.

«Θα αντιμετωπίσουμε μία ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη στην κανονική περίοδο, πολύ ολοκληρωμένη ομάδα, οπότε ο στόχος μας και η επιθυμία μας είναι αυτά τα παιχνίδια», ανέφερε ο Καμπάτσο και πρόσθεσε:

«Ο Ολυμπιακός μάς νίκησε και τις δύο φορές φέτος, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι σε μια σειρά playoffs, όλα ξεκινούν από την αρχή. Για να τους νικήσουμε, πρέπει να παίξουμε πολύ καλό μπάσκετ, ειδικά για να μπορέσουμε να τους νικήσουμε εκεί. Είναι μια τεράστια πρόκληση για εμάς, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στο ταλέντο μας και στην σπουδαία ομάδα που έχουμε.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πάντα επικίνδυνη, κανείς δεν θέλει να παίξει απέναντι σε μία τέτοια ομάδα. Όταν ξεκινήσουν τα playoffs, θα είναι στο 0-0, γι’ αυτό πρέπει να μείνουμε ήρεμοι, να εστιάσουμε στις λεπτομέρειες και να κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τουλάχιστον το πρώτο παιχνίδι. Μετά θα εστιάσουμε στο επόμενο», κατέληξε.

