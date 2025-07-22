Σκωτσέζικο ντους για Παναθηναϊκό που αδίκησε τον εαυτό του

Ξόδεψε τις ευκαιρίες που δημιούργησε και το πλήρωσε ο Παναθηναϊκός, που ηττήθηκε 2-0 από τη Ρέιντζερς στο πρώτο ματς για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι «πράσινοι» είχαν μεγάλες στιγμές στο Άιμπροξ αλλά δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα, με τους Κέρτις και Γκασαμά να πληγώνουν την ομάδα του Ρούι Βιτόρια στο δεύτερο μέρος, με τους «πράσινους» να παίζουν με δέκα από το 58’ λόγω αποβολής του Βαγιαννίδη.

Πλέον, το «τριφύλλι» ψάχνει μια μεγάλη ανατροπή στο ΟΑΚΑ την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να πάρει την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Για τους γηπεδούχους, πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο ο Ντέσερς, που αποτελεί στόχο της ΑΕΚ για την επίθεση.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-3-3 κατέβασε την ομάδα του ο Ράσελ Μάρτιν, που είχε τον Μπάτλαντ στον πάγκο και τους Τάβερνιερ, Ατζιγκά, Σούταρ και Άαρονς στην άμυνα. Ντιομαντέ, Ρόθγουελ και Ράσκιν βρέθηκαν στα χαφ, με Ντάουελ, Ντανίλο και Κέρτις μπροστά.

Με 4-3-3 πορεύτηκε και ο Ρούι Βιτόρια, έχοντας τον Ντραγκόφσκι στην εστία και τους Βαγιαννίδη, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο στην άμυνα. Στο κέντρο βρέθηκαν οι Μαξίμοβιτς, Τσιριβέγια και Μπακασέτας, με Τζούριτσιτς και Πελίστρι στα άκρα της επίθεσης, της οποίας ηγήθηκε ο Ιωαννίδης.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και είχαν τα πρώτα σουτ με Ράσκιν (2’) και Ντιομαντέ (7’), όμως όταν οι «πράσινοι» βρήκαν τα πατήματά τους, δημιούργησαν σημαντικές ευκαιρίες.

Στο 9’, ο Μπάτλαντ σταμάτησε από κοντά τον Τζούριτσιτς, με τον Πελίστρι να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι εξ επαφής στην εξέλιξη της φάσης! Στο 18’, οι φιλοξενούμενοι απείλησαν εκ νέου, αυτή τη φορά με τον τερματοφύλακα των «τζερς» να αποκρούει την προσπάθεια του Πάλμερ-Μπράουν μετά από κόρνερ.

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή της Ρέιντζερς ήρθε στο 37’, όταν ο Ντραγκόφσκι αποσόβησε τον κίνδυνο σε μακρινό σουτ του Ντιομαντέ, με τον Ντανίλο να βλέπει δευτερόλεπτα αργότερα μία κόντρα στον Μαξίμοβιτς να του στερεί το γκολ.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να απειλούν ξανά, όταν μετά από βαθιά μπαλιά του Μπακασέτα, ο Τζούριτσιτς δεν κατάφερε να να νικήσει τον εξαιρετικό Μπάτλαντ, με την προσπάθεια του Μαξίμοβιτς στη συνέχεια να κοντράρει.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Σέρβος απέτυχε εκ νέου να νικήσει τον γκολκίπερ της Ρέιντζερς, η οποίας στην εξέλιξη της φάσης κατόρθωσε να προηγηθεί! Σκόρερ ο Κέρτις, που με μακρινό σουτ νίκησε τον Ντραγκόφσκι, κάνοντας το 1-0 στο 52ο λεπτό.

Τα πράγματα ζόρισαν ακόμη περισσότερο στο 57’, όταν ο Βαγιαννίδης δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα όταν προσπάθησε να ανακόψει αντεπίθεση των Σκωτσέζων, αφήνοντας με παίκτη λιγότερο την ομάδα του.

Οι γηπεδούχοι είχαν πλέον την ψυχολογία και το αριθμητικό πλεονέκτημα, με τον Ντάουελ να φτάνει κοντά στο 2-0 στο 62’ αλλά να βλέπει την μπάλα να περνά λίγο άουτ. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Ράσκιν απείλησε δις, ωστόσο σε αμφότερες περιπτώσεις τον σταμάτησε ο εξαιρετικός Ντραγκόφσκι.

Εντέλει, στο 78’, ο νεοεισελθών και νεοαποκτηθείς Γκασαμά διπλασίασε τα τέρματα των Σκωτσέζων με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή, που άφησε άγαλμα τον τερματοφύλακα του «τριφυλλιού».

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ρέιντζερς (Ρ. Μάρτιν): Μπάτλαντ, Τάβερνιερ, Ετζιγκά, Σούταρ, Άαρονς, Ρόθγουελ (86’ Μπαϊράμι), Ντιομαντέ, Ράσκιν, Ντάουελ (74’ Ιγκαμάν), Κέρτις (74’ Γκασαμά), Ντανίλο (74’ Ντέσερς)

Στον πάγκο: Κέλι, Κορτές, Μπάρον, Μπαϊράμι, Κάμερον, Χεφτέ, Φερνάντες, Ράις, Τζεντλς

Παναθηναϊκός (Ρ. Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Μαξίμοβιτς, Τσιριβέγια (84’ Σιώπης), Μπακασέτας (61’ Κώτσιρας), Πελίστρι (84’ Τετέ), Τζούριτσιτς (75’ Μαντσίνι), Ιωαννίδης (75’ Σφιντέρσκι)

Στον πάγκο: Λαφόν, Κότσαρης, Ίνγκασον, Τσέριν, Γέντβαϊ, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου

Διαιτητής: Ρούμσας (Λιθουανία)

Βοηθοί: Ράντιους, Σουζιεντέλις (Λιθουανία)

4ος: Σμίτας (Λιθουανία)

VAR: Ντάνκερτ (Γερμανία), Σιμένας (Λιθουανία)

