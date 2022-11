Τένις: Παίρνει βίζα και επιστρέφει στο Αυστραλιανό Open ο Τζόκοβιτς

Κανονικά θα λάβει μέρος στο Αυστραλιανό Open ο Νόβακ Τζόκοβιτς, καθώς-σύμφωνα με τον Guardian-η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να του χορηγήσει βίζα.

Στον Σέρβο τενίστα είχε απαγορευτεί η συμμετοχή το 2022, καθώς δεν ήταν εμβολιασμένος, είχε διαγνωστεί λίγες μέρες πριν το Grand Slam της Μελβούρνης με κορωνοϊό και αποδείχτηκε πως είχε δώσει ψευδή στοιχεία στις αρχές.

#Breaking: Novak Djokovic will be allowed to return to Australia for the 2023 Australian Open after his three-year ban was overturned today. pic.twitter.com/gdzfZ6d7pF