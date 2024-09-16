Το δικό του σχόλιο για το ισόπαλο 0-0 με τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Τούμπας κατέθεσε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης.

Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού τόνισε με δόση χιούμορ πως το συγκεκριμένο αποτέλεσμα «δεν πρέπει να το έχει παίξει άνθρωπος, αφού δεν το πίστευε κανείς».

Και συνέχισε:

«Ήταν πολύ καλός αμυντικά ο Παναθηναϊκός. Βαγιαννίδης και Ίνγκασον ήταν εξαιρετικοί. Ο δεύτερος είναι τεράστια προσωπικότητα και είχε να αντιμετωπίσει και μία εχθρική ατμόσφαιρα, αφού κάθε φορά, που ακουμπούσε μπάλα, το γήπεδο τον αποδοκίμαζε. Πολύ καλός ο Γεντβάι, όπως και ο Μλαντένοβιτς. Στο αμυντικό κομμάτι η ομάδα ήταν καλή, επιθετικά, όμως, έπρεπε να κάνει περισσότερα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δύο μεγάλες φάσεις του «τριφυλλιού», ενώ στάθηκε και στη διαιτησία του Σλοβένου διαιτητή ελίτ Σλάβκο Βίντσιτς, τονίζοντας ότι «έχει παίξει έδρα, όπως και το 2019. Είχε βγάλει τότε από τα ρούχα του τον Δώνη».

