ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αλληλοεξουδετερώθηκαν στην Τούμπα

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ήρθαν ισόπαλοι χωρίς σκορ στο ντέρμπι της Τούμπας, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League, που είχε τα πάντα εκτός από το νικητήριο γκολ.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» ήταν ανώτερος σε μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, αλλά ο Σβαμπ δεν κατάφερε να νικήσει τον Ντραγκόφσκι στο 11’ και στο 69’…

Με τους «πράσινους» να έχουν τα δικά τους καλά διαστήματα, μαζί και τις δύο κορυφαίες ευκαιρίες για να σκοράρουν στα τελειώματα κάθε ημιχρόνου με τον Πελίστρι να αστοχεί αμαρκάριστος και τον Ιωαννίδη να πέφτει πάνω στον Κοτάρσκι!

Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στους 10 βαθμούς, έμεινε πρώτος και παίζει στον Βόλο το επόμενο Σάββατο (21/09), ενώ ο Παναθηναϊκός έφτασε τους πέντε πόντους και υποδέχεται τον Πανσερραϊκό, μια ημέρα μετά.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε με σύστημα 4-2-3-1, τον Κοτάρσκι στην εστία και τους Ότο, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα τετράδα στα μετόπισθεν. Οζντόεφ και Σβαμπ έπαιξαν ως «κόφτες», ενώ οι Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον αγωνίστηκαν πίσω από τον προωθημένο Τσάλοφ.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη «κατέβηκε» με σχηματισμό 4-2-3-1 και τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Βαγιαννίδης, Ίνγκασον, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς ήταν οι τέσσερις της άμυνας. Αράο και Μαξίμοβιτς ήταν οι δύο χαφ στον άξονα, με τους Τετέ-Πελίστρι στα άκρα και τον Μπακασέτα πίσω από τον Ιωαννίδη, που αποτέλεσε τον σέντερ φορ.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πιέζοντας ψηλά τον αντίπαλό του, προκειμένου να χαλάσει την ανάπτυξή του, ενώ κυκλοφόρησε σχετικά καλά την μπάλα στα πρώτα λεπτά.

Με τον ΠΑΟΚ να ανεβαίνει σταδιακά, να προσπαθεί να γίνει απειλητικός και να τα καταφέρνει πρώτος στο 11’. Όταν από συνεργασία στην αριστερή πλευρά και σέντρα του Μπάμπα, ο Σβαμπ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ντραγκόφσκι που απέκρουσε εντυπωσιακά σε δύο χρόνους!

Συνέχισε, δε, να έχει τον έλεγχο χάρη στην στόχευσή του στην δεξιά πλευρά του αντιπάλου, με αποτέλεσμα να φτιάξει δύο ακόμα ευκαιρίες, αλλά να μην τις αξιοποιήσει.

Καθώς ο Ντραγκόφσκι μπλόκαρε το σουτ του Τσάλοφ στο 14’, ενώ δύο λεπτά ο Σβαμπ είδε τον Μαξίμοβιτς να βάζει την κόντρα στο σουτ του και να παραχωρεί κόρνερ.

Πιέζοντας από την πρώτη κιόλας πάσα, οι «ασπρόμαυροι» ανάγκασαν το «τριφύλλι» -που αδυνατούσε να κρατήσει πλέον μπάλα- να ψάξει τις βαθιές μεταβιβάσεις προς τον Ιωαννίδη για να επιτεθεί.

Κατέγραψε μάλιστα την πρώτη του φάση στο 18ο λεπτό, από μια ωραία αντεπίθεση με τον Πελίστρι να πασάρει στον Τετέ, που σούταρε από το ύψος της περιοχής, όμως ο Κοτάρσκι μπλόκαρε.

Η… απάντηση από πλευράς ΠΑΟΚ ήρθε στο 24’, με τον αμαρκάριστο Κωνσταντέλια να σουτάρει στην κίνηση, μετά από σέντρα του Μπάμπα από αριστερά, αλλά να μην σκοράρει.

Για να ακολουθήσουν εκατέρωθεν διαμαρτυρίες για αποφάσεις του Βίντσιτς, τον Παναθηναϊκό να καταφέρνει να χαμηλώσει το ρυθμό και να απορροφήσει την πίεση, μετά το ημίωρο.

Έχοντας, παράλληλα, εκείνος την τεράστια χαμένη ευκαιρία να πάει στα αποδυτήρια προηγούμενος στο σκορ. Όταν, στο 45’, ο Ιωαννίδης έκανε τρομερή ενέργεια από αριστερά, πάσαρε στον Πελίστρι, ο οποίος, έχοντας… πιάτο το τέρμα, σούταρε ψηλά και άστοχα.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς παρεμβάσεις από τους δύο πάγκους και ήταν πολύ πιο ισορροπημένο σε σχέση με το αντίστοιχο πρώτο αλλά και… συνολικά.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» είχε μια καλή στιγμή στο 49’, αλλά ο Σβαμπ αστόχησε σε κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τάισον. Έχοντας παράλληλα μια ανούσια κατοχή της μπάλας, με τον Λουτσέσκου να αλλάζει σέντερ φορ, στο 67’, βάζοντας τον Σαμάτα στη θέση του Τσάλοφ.

Ωστόσο, ήταν το «τριφύλλι» εκείνο που έφτασε κοντά στο γκολ, στο αμέσως επόμενο λεπτό. Με τον Τετέ να μπαίνει στην περιοχή, να σουτάρει αλλά τον Κοτάρσκι να αποκρούει, ενώ στη συνέχεια της φάσης ακολουθεί μονομαχία του με τον Μπάμπα και τον Βίντσιτς να μην βλέπει παράβαση...

Για να έρθει η «απάντηση» του ΠΑΟΚ στο 69’, όταν ο Σβαμπ έκανε ένα ακόμα επικίνδυνο σουτ στην αντεπίθεση και ο Ντραγκόφσκι μια ακόμα επέμβαση.

Το μοτίβο παρέμεινε ίδιο στην συνέχεια, με τον Αλόνσο να προβαίνει σε τριπλή αλλαγή στο 78’, προκειμένου να φρεσκάρει τον Παναθηναϊκό, δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία στον Ουναΐ να κάνει το ντεμπούτο του.

Βλέποντας τους Κυπελλούχους Ελλάδας να χάνουν την μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο τρίτο λεπτό του επιπλέον χρόνου, εκεί όπου ο Ιωαννίδης εκτέλεσε με τη μία στο ύψος του πέναλτι αλλά ο Κοτάρσκι απέκρουσε ενστικτωδώς και κράτησε το 0-0.

MVP: Η… τελευταία εντύπωση είναι αυτή που μένει, άρα ο Κοτάρσκι που κράτησε το μηδέν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων πάει ένα «κλικ» πιο μπροστά από τον Ντραγκόφσκι, ο οποίος βέβαια είχε εξίσου σημαντική συμβολή στο να μην σημειωθεί ένα γκολ, έστω, απόψε…

Η «σφυρίχτρα»: Πολλά σφυρίγματα του Βίντσιτς προκάλεσαν εκνευρισμό και στις δύο ομάδες, με τον Σλοβένο ρέφερι πάντως να δίνει όντως κάποια ανάποδα εναντίον των «πράσινων»! Ενώ είχε… θέμα και στον πειθαρχικό έλεγχο, παρότι έδειξε διάθεση να μην πάει σε πολλές κάρτες από την αρχή.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Ότο, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Σβαμπ (76' Καμαρά), Ζίβκοβιτς (88' Σορετίρε), Κωνσταντέλιας (77' Ντεσπόντοφ), Τάισον, Τσάλοφ (67' Σαμάτα).

Έμειναν στον πάγκο: Τσιφτσής, Σάστρε, Κόλεϊ, Μπακαγιόκο, Μουργκ.

Παναθηναϊκός (Ντιέγκο Αλόνσο): Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Αράο, Μαξίμοβιτς, Τετέ (79' Ουναΐ), Μπακασέτας (78' Τζούριτσιτς), Πελίστρι (78' Μαντσίνι), Ιωαννίδης.

Έμειναν στον πάγκο: Λοντίγκιν, Μαξ, Σένκεφελντ, Μπάλντοκ, Τσέριν, Γερεμέγεφ.

Διαιτητής: Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία).

Βοηθοί: Άντραζ Κόβατσιτς, Τόμας Κλάντσνικ (Σλοβενία).

4ος διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής).

VAR: Πάουλ Φαν Μπόνκελ (Ολλανδία).

AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων).

