Σε λίγη ώρα (19:00), ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν Μονάχου στο «Τάσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία», στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για το φιλικό τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Από το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν και έφτασαν στην Κύπρο, οι «πράσινοι», όπου βρεθούν και όπου σταθούν, δέχονται την αγάπη και την αποθέωση εκατοντάδων φίλων του «τριφυλλιού».

Το ίδιο έγινε και σήμερα, λίγη ώρα πριν το τζάμπολ, με δεκάδες οπαδούς της ομάδας να επιφυλάσσουν θερμή υποδοχή στους παίκτες του «Επτάστερου» κατά την άφιξή τους στο γήπεδο. Μάλιστα, το ίδιο είχε συμβεί και νωρίτερα, κατά την αποχώρηση της ομάδας από το ξενοδοχείο.

