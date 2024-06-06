Η πιθανότητα ερχομού ενός προπονητή του επιπέδου του Μαουρίτσιο Σάρι «αναγκάζει» τον Παναθηναϊκό να τον περιμένει μέχρι τέλους, όπως σχολίασε ο Τάσος Νικολογιάννης στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



«Είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για τον Σάρι, μέχρι την άλλη εβδομάδα δεδομένα. Εδώ που έφτασε το θέμα, θα του δώσει τις μέρες που ζήτησε, γιατί θεωρεί ότι έχει πιθανότητες. Παίρνει ένα ρίσκο για να φέρει έναν τεράστιο προπονητή, όχι για έναν προπονητή που δεν ξέρεις αν θα σου αλλάξει την ζωή. Αν δεν έχει εναλλακτική επιλογή, υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι εύκολο να πάει βέβαια σε έναν άλλο και να του πει σε θέλω. Για αυτό ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να βγει το θέμα, έγινε ζημιά. Δεν συμβαίνει κάθε χρόνο να σου έχει αφήσει περιθώριο ο Σάρι να έρθει να δουλέψει στην Ελλάδα. Δίνει χρήματα αλλά δεν θα πάει να δώσει 4 εκατομμύρια ευρώ σε έναν τεχνικό του 1 εκατομμυρίου. Το πιο σημαντικό είναι να πει το ναι ο Σάρι», επισήμανε.



Ο ρεπόρτερ του σταθμού εξέφρασε την άποψη ότι, την ερχόμενη Δευτέρα (10/06), το «τριφύλλι» πρέπει να έχει βρει προπονητή, γιατί ο χρόνος πιέζει πλέον αρκετά.



Παράλληλα, ο Νικολογιάννης ανέφερε ότι υπάρχει επίσημο ενδιαφέρον της Ντινάμο Ζάγκρεμπ για τον Τσέριν αλλά δεν πιστεύει ότι το ποσό που θα δώσει μπορεί να καλύψει τα θέλω του Παναθηναϊκού.



Ακούστε το ηχητικό:

