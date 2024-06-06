Έναν απολογισμό από τον χθεσινό πρώτο τελικό της Stoiximan Basket League έκανε ο Νίκος Ζέρβας μιλώντας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού εστίασε στα σημαντικά στοιχεία τα οποία τον ώθησαν στην νίκη επί του Παναθηναϊκού επισημαίνοντας την υπεροχή του Μιλουτίνοφ, την συγκέντρωση των παικτών του Μπαρτζώκα και το γεγονός ότι πήρε τη νίκη σε ένα ματς με μεγάλο σκορ.

«Από το πρώτο λεπτό βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός πατάει καλύτερα και είναι πιο συγκεντρωμένος και ενωμένος. Ο Αταμάν δοκίμασε πράγματα αλλά δεν έπιασαν…

Επιβεβαιώθηκε ότι ο ΠΑΟ θα είναι αρκετά άδειος μετά το Final-4. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός νίκησε σε ένα παιχνίδι με 90 πόντους. Αυτό έκανε τη διαφορά.

Το πρώτο στοιχείο είναι πως ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει στους αιθέρες. Ίσως φάνηκε ότι θα χρειαζόταν τον Μπαλτσερόφσκι για να φθείρει και να κουράσει τον Μιλουτίνοφ. Έχει κάνει τη διαφορά ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει μόλις επτά λάθη», ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια επεσήμανε ότι η νίκη αυτή δεν σημαίνει κάτι καθώς ανάμεσα στις ομάδες αυτές η έδρα δεν παίζει ρόλο.

«Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση αλλά πέρα από το 1-0 δεν έχει γίνει τίποτα. Το πλεονέκτημα έδρας δεν παίζει κάτι ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες. Θα είναι ένα διαφορετικό ματς αύριο και ο ΠΑΟ δεν θα είναι τόσο νωθρός. Και θα παίξει καλύτερη άμυνα, πιο επιθετική. Πιστεύω ότι θα έχει την ωριμότητα να το διαχειριστεί ο Ολυμπιακός. Γιατί εύκολα θα μπορέσει να αλλάξει η σειρά με μία νίκη του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ», είπε.

