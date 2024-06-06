Τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις για την ενίσχυση της ομάδας και το έντονο ενδιαφέρον της Σάλτσμπουργκ για τον Κωνσταντέλια, μετέφερε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

«Υπάρχει μία βεβαιότητα, γύρω-γύρω σε όλους, ότι θα έρθει η επόμενη και τελευταία προσφορά της Σάλτσμπουργκ. Μέσα από το ρεπορτάζ και άλλα στοιχεία, θα είναι μία πρόταση 17 εκατ. ευρώ + 17% ποσοστό μεταπώλησης. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια εκτίμηση. Μπορούμε να πούμε ότι είναι κοντά στα θέλω του ΠΑΟΚ. Αποφασίζει ο Σαββίδης», ανέφερε αρχικά ο ρεπόρτερ της ομάδας.

«Είναι ξεκάθαρο ότι εκείνος τα ζυγίζει, τα πλην και τα πλην, συν την απόφαση του Σαββίδη. Κάποτε ο Τζόλης ήταν ευθύς και ζήτησε να φύγει. Τώρα η πίεση μπορεί να είναι έμμεση, άλλου είδους πίεση… Ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για τον Κωνσταντέλια», πρόσθεσε.

