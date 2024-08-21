Το βράδυ της Πέμπτης 22 Αυγούστου ανήκει στις ευρωπαϊκές μάχες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, ανήκει στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Ο «δικέφαλος» του βορρά και το «τριφύλλι» ψάχνουν το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζονται για πρόκριση από τα πλέι οφ σε Europa και Conference League, αντίστοιχα, και οι bwinΣΠΟΡ FM 94,6, όπως πάντα, σας βάζουν στην καρδιά των γεγονότων.

Συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για όλα τα τελευταία νέα και στη συνέχεια ζήστε κάθε φάση. Η δράση ξεκινά στις 20.30 από την Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Σάμροκ Ρόβερς, θέλοντας να πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς. Στις 22.00, τα βλέμματα στρέφονται στη Γαλλία, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενείται από τη Λανς και να ψάχνει το αποτέλεσμα που θα τον διατηρήσει ζωντανό στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ακολουθεί σχολιασμός, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτά μικρόφωνα στους ακροατές.

ΠΑΟΚ – Σάμροκ Ρόβερς

Λανς – Παναθηναϊκός

Την Πέμπτη 22 Αυγούστου

Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.

Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.