Με Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει ξανά στη διάθεσή του τον Γάλλο σέντερ, αλλά όχι τους Ράιτ, Έβανς και Μένσα. Από την άλλη, ο Ιβάνοβιτς επέλεξε τους Μόργκαν, Παγιόλα, Κλάιμπερν, Πολονάρα και Ζίζιτς για την αρχική του πεντάδα, έχοντας για πολύ σημαντική απουσία αυτή του Σενγκέλια.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να μπαίνει δυνατά στο παρκέ και να παίρνει προβάδισμα 9-3 με καλάθι-φάουλ του Φουρνιέ και τρίποντα από τον Γάλλο και τον Βεζένκοφ, ενώ ο Φαλ έκανε το 11-3 μετά από επιθετικό του ριμπάουντ. Έχοντας μπει πολύ ορεξάτοι στην άμυνα και παίρνοντας σωστές αποφάσεις στις επιθέσεις τους μαζί με 4/5 τρίποντα, οι «ερυθρόλευκοι» εκτόξευσαν την υπέρ τους διαφορά μέχρι και το +18 (25-7), ενώ ο Βεζένκοφ έφτασε τους 14 προσωπικούς πόντους από το πρώτο δεκάλεπτο, πριν ο Ντιουφ μειώσει για το 29-17 της πρώτης περιόδου.

Διαφορετική η εικόνα του δεύτερου δεκαλέπτου, με τον Ολυμπιακό να «μπλοκάρει» στην επίθεσή του και να μένει χωρίς καλάθι για σχεδόν 3,5 γωνιστικά λεπτά, δίνοντας το δικαίωμα στην Μπολόνια να μειώσει σε 29-21. Πίτερς και Λαρεντζάκης έδωσαν λύσεις επιθετικά με δύο τρίποντά τους, αλλά οι Πειραιώτες δεν έβαλαν δίποντο για σχεδόν 10 (!) λεπτά, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρήκαν ρυθμό επιθετικά και με έναν πολύ «ζεστό» Μπελινέλι, μείωναν όλο και περισσότερο τη διαφορά (36-29). Ο Βιλντόσα μπήκε στο παρκέ και έδωσε ενέργεια σε άμυνα και επίθεση, κάνοντας το 38-31, αλλά ο Μπελινέλι «χτύπησε» ξανά με τρίποντο και εκτός ισορροπίας σουτ για να φτάσει τους 14 και να διαμορφώσει το 41-36. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με διαδοχικά τρίποντα από Μόργκαν και Κλάιμπερν, ενώ η Μπολόνια πήρε το πρώτο προβάδισμά της στο ματς μετά από επί μέρους υπέρ της 29-14 στη δεύτερη περίοδο, για το 43-46.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να είναι πολύ δυναμικός στις άμυνές του μην επιτρέποντας στην αντίπαλό του να σκοράρει για 4 ολόκληρα λεπτά, όμως έχανε κάποια τρίποντα που εκτελέστηκαν με πολύ καλές προϋποθέσεις και δεν κατάφερε να φτιάξει μεγάλη υπέρ του διαφορά. Ο Γουόκαπ με τρίποντο έβαλε εκ νέου μπροστά τους «ερυθρόλευκους» (48-46) και ο Ζίζιτς μείωσε σε 50-48, αλλά αυτό ήταν το μοναδικό καλάθι της Μπολόνια σε 7 αγωνιστικά λεπτά στην τρίτη περίοδο (1/10 σουτ)! Με τον Φουρνιέ να παίζει μεγάλες άμυνες και να… ζεσταίνεται στην επίθεση με συνεχόμενα τρίποντά, ο Ολυμπιακός έφτιαξε ξανά διψήφια υπέρ του διαφορά (60-48), ενώ επέτρεψε στους Ιταλούς να σκοράρουν μόλις 7 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, πριν ο Μόργκαν διαμορφώσει το 64-56 της τρίτης περιόδου, με βολές του μετά από φάουλ του Γκος σε προσπάθεια για τρίποντο.

