Μίδας Αντσελότι, έγινε ο προπονητής της Ρεάλ με τους περισσότερους τίτλους!

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με σκορ 3-0 την Πατσούκα στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου και το κατέκτησαν για 4η φορά στην ιστορία τους και πρώτη μετά από 22 χρόνια.

Μάλιστα, μετά από αυτή την κούπα, ο Κάρλο Αντσελότι έγραψε ιστορία! Συγκεκριμένα, ο Ιταλός τεχνικός έφτασε τους 15 τίτλους με τη «βασίλισσα», ξεπέρασε τους 14 του Μιγκέλ Μουνιόθ (δεκαετία 1960-70), και έγινε ο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία της ομάδας!

Υπενθυμίζουμε ότι ο «Καρλέτο» είναι παράλληλα ο μοναδικός τεχνικός με 4 κατακτήσεις Champions League στην καριέρα του, αλλά και ο μόνος που έχει πάρει όλα τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα τουλάχιστον μία φορά (Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία). Με αυτό το εντυπωσιακό παλμαρέ, αποδεικνύει περίτρανα ότι είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου.



Οι τίτλοι του Αντσελότι με την Ρεάλ



La Liga: 2021-22, 2023-24

Copa del Rey: 2013-14, 2022-23

Super Cup Ισπανίας: 2021-22, 2023-24

Champions League: 2013-14, 2021-22, 2023-24

Super Cup Ευρώπης: 2014, 2022, 2024

Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: 2014, 2022

Διηπειρωτικό Κύπελλο: 2024

