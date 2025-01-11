Νειμάρ: Στους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές - 1,1 εκ. ευρώ για κάθε επαφή του με την μπάλα

Το καλοκαίρι του 2023, ο Νεϊμάρ έφυγε από την Παρί Σεν Ζερμέν μετά από σχεδόν έξι χρόνια στην ομάδα της γαλλικής πρωτεύoυσας και μία θητεία που χαρακτηρίστηκε από αρκετούς ως απογοητευτική.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, επέλεξε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας για να συνεχίσει την καριέρα του, όπως έπραξαν πολλοί «αστέρες» των ευρωπαϊκών γηπέδων, μεταξύ των οποίων, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Καρίμ Μπενζεμά, ο Ριάντ Μαχρέζ και ο Σαντιό Μανέ. Το σημαντικότερο κίνητρο γι΄αυτές τις μεταγραφές είναι το οικονομικό όφελος, δεδομένου ότι οι Σαουδάραβες δαπάνησαν δισεκατομμύρια ευρώ για να προσελκύσουν ποδοσφαιριστές κορυφαίου βεληνεκούς.

Παραδείγματος χάριν, το 2024 ο Κριστιάνο Ρονάλντο εισέπραξε 263 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περισσότερα από τα διπλάσια χρήματα που κερδίζει στις ΗΠΑ και από την Ιντερ Μαϊάμι, ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έλαβε 124 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, αυτός που μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο πιό ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής (σ.σ. σε σχέση αμοιβής και παρεχόμενης υπηρεσίας) είναι πέραν πάσης αμφιβολίας, ο Νεϊμάρ. Ο 34χρονος άσος έχει συμβόλαιο στην Αλ Χιλάλ με ετήσιες απολαβές 110 εκατομμύρια ευρώ και δεδομένου ότι έπαιξε σε μόλις δύο αγώνες το 2024 (σ.σ. συνολικά 42 λεπτά), εισπέπραξε περίπου 2,4 εκατομμύρια ευρώ ανά λεπτό συμμετοχής ή διαφορετικά 1,122 εκατομμύρια ευρώ για κάθε επαφή του με την μπάλα, αφού σ΄αυτά τα 42 λεπτά ήλθε σ΄επαφή με την «στρογγυλή Θεά» 45 φορές!

Οι οκτώ πιό ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές του 2024, είναι οι εξής:

Κριστιάνο Ρονάλντο 263 εκατομμύρια ευρώ Λιονέλ Μέσι 124 εκατομμύρια ευρώ Νεϊμάρ 101 εκατομμύρια ευρώ Καρίμ Μπενζεμά 96 εκατομμύρια ευρώ Κιλιάν Μπαπέ 83 εκατομμύρια ευρώ Ερλινγκ Χάαλαντ 55 εκατομμύρια ευρώ Βινίσιους Τζούνιορ 51 εκατομμύρια ευρώ Μοχάμεντ Σαλάχ 49 εκατομμύρια ευρώ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

