Ο Οσμάν βελτιώνει τον Παναθηναϊκό – Η ασταμάτητη τετράδα

Με καθοριστική εμφάνιση, ο Οσμάν οδηγεί τον ΠΑΟ σε νέα επίπεδα  

Ο Παναθηναϊκός έδειξε το καλύτερο πρόσωπό του απέναντι στην Παρτιζάν, με τον Οσμάν να πραγματοποιεί την κορυφαία του εμφάνιση μέχρι στιγμής με τη φανέλα των «πρασίνων».

Ο ικανός φόργουορντ πέτυχε 18 πόντους, μοίρασε 1 ασίστ και μάζεψε 3 ριμπάουντ, σημειώνοντας ρεκόρ πόντων και επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό του ρόλο στη φετινή ομάδα.

