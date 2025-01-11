Ο Οσμάν βελτιώνει τον Παναθηναϊκό – Η ασταμάτητη τετράδα

Ο Παναθηναϊκός έδειξε το καλύτερο πρόσωπό του απέναντι στην Παρτιζάν, με τον Οσμάν να πραγματοποιεί την κορυφαία του εμφάνιση μέχρι στιγμής με τη φανέλα των «πρασίνων».

Ο ικανός φόργουορντ πέτυχε 18 πόντους, μοίρασε 1 ασίστ και μάζεψε 3 ριμπάουντ, σημειώνοντας ρεκόρ πόντων και επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό του ρόλο στη φετινή ομάδα.

