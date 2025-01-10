Ισοπέδωσε την Μπάγερν και ανέβηκε μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός

Ποδοπάτησε την Μπάγερν στο κάστρο του με αδιανόητη εμφάνιση του σεληνιασμένου Βεζένκοφ ο Ολυμπιακός!

Με τον 29χρονο να κάνει απίστευτα πράγματα στην καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του και να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 45 (!) πόντους (10/10 δίποντα, 8/10 τρίποντα και μόλις μία βολή), οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν την εμφατική νίκη με 112-69 κόντρα στους ανήμπορους να αντιδράσουν Βαυαρούς, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 14-6 και μένοντας μόνοι πρώτοι στην κορυφή της Ευρωλίγκας, μετά το πέρας 20 αγωνιστικών!

Ανώτερος καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης ο Ολυμπιακός, έπαιξε ολοκληρωτικό μπάσκετ συνδυασμένο με πολύ καλές άμυνες και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην αντίπαλό του, η οποία έμενε στο ματς μέχρι τα μέσα της τρίτης περιόδου μόνο χάρη στο καλό ποσοστό ευστοχίας που είχε στα τρίποντα.

Εκτός από την αδιανόητη εμφάνιση του Βεζένκοφ, ο οποίος εκτός από τους 45 πόντους του είχε επίσης 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, εξαιρετικοί για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν οι ΜακΚίσικ (16π) και Πίτερς (15π, 6 ριμπ), ενώ υπερπολύτιμος ήταν και ο Βιλντόσα, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 12 πόντους, 6 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Από την άλλη, για την Μπάγερν, η οποία έπεσε στο 11-9, ξεχώρισε μόνο ο Μπούκερ (16π), με τον Έντουαρντς να μένει «κολλημένος» στο απόλυτο μηδέν, σε σχεδόν 18 λεπτά συμμετοχής.

Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην ερχόμενη «διαβολοβδομάδα», κατά τη διάρκεια της οποίας θα ταξιδέψει στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει Μπασκόνια (14/1, 21:30) και Ρεάλ Μαδρίτης (16/1, 21:45).

Το ματς:

Με Γουόκαπ, Γκος, Πίτερς, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην έχει στη διάθεσή του Παπανικολάου, Φουρνιέ, Έβανς και Ράιτ, ενώ ο Χέρμπερτ επέλεξε τους Έντουαρντς, Νέιπιερ, Μπιτίμ, Φόιγκτμαν και Μπούκερ για την αρχική του πεντάδα, έχοντας εκτός δωδεκάδας Βάιλερ-Μπαμπ, Ντα Σίλβα και Λούτσιτς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να μπαίνει απόλυτα συγκεντρωμένος και κεφάτος στο παρκέ, «δαγκώνοντας» στην άμυνα και ευστοχώντας σε τέσσερα αναπάντητα καλάθια, για το 9-0, ενώ ο Χέρμπερτ κάλεσε πολύ γρήγορα το πρώτο του τάιμ άουτ, αλλάζοντας ολόκληρη την αρχική του πεντάδα! Με τον Πίτερς να φτάνει από νωρίς τους 7, οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 11-1 και κυριαρχούσαν απόλυτα, με την Μπάγερν να σκοράρει μόνο από τρεις βολές στο πρώτο πεντάλεπτο, πριν ο Γκιφάι βάλει το πρώτο εντός πεδιάς της για το 12-4. Ο Φαλ κάρφωσε εμφατικά μπροστά στον Μπράνκοβιτς και ο Πίτερς έφτασε τους 9 για το 16-4, ενώ ο Ολυμπιακός ανάγκαζε την Μπάγερν σε συνεχόμενα λάθη, μεταφράζοντας τις τρομερές του άμυνες σε επιτυχημένους αιφνιδιασμούς, για το 21-4!

Οι Βαυαροί βρήκαν τελικά κάποιες λύσεις με Γιφάι και Φόιγκτμαν, μειώνοντας σε 23-9, ο Βιλντόσα μπήκε στο παρκέ δίνοντας ενέργεια σε άμυνα και επίθεση του Ολυμπιακού, κάνοντας το 27-9 με τρίποντό του, ενώ η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με double-score (28-14) υπέρ του Ολυμπιακού, ο οποίος επέτρεψε στην Μπάγερν να εκτελέσει μόλις 7 σουτ και ευστοχήσει σε 4 από αυτά, σε ολόκληρο το πρώτο δεκάλεπτο!

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με τους Μπούκερ και Ομπστ να ευστοχούν σε συνεχόμενα τρίποντα, μειώνοντας σε 30-22 για την Μπάγερν, ενώ ο Βεζένκοφ απάντησε άμεσα και με τον ίδιο τρόπο, επαναφέροντας το διψήφιο προβάδισμα του Ολυμπιακού (33-22). Ο Μπούκερ με διαδοχικά καρφώματά του έκανε το 35-26, ο Βιλντόσα ευστόχησε σε τρίποντο για το 38-26, ενώ στη συνέχεια ήταν σειρά του Βεζένκοφ να… ζεσταθεί, βάζοντας 7 συνεχόμενους πόντους για να φτάσει τους 16 συνολικά και να βάλει ξανά τους «ερυθρόλευκους» σε «απόσταση ασφαλείας» (45-28). Χαρτσένκοφ και Γίμπο μείωσαν σε 45-32, ΜακΚίσικ και Μιλουτίνοφ σκόραραν για το 49-34, ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με ένα buzzer-beater του Γκος μετά από άψογη επαναφορά του Λαρεντζάκη και με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 51-37!

Με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, η Μπάγερν πλησίασε στο -9 (51 -42) χάρη σε καλάθια των Φόιγκτμαν και Μπούκερ, ενώ Φαλ και Βεζένκοφ ξαναέβαλαν τον Ολυμπιακό στο +13 (55- 42). Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις επιθετικά με τρίποντα (7/16) για το 55-45, ο Βιλντόσα απάντησε με τον ίδιο τρόπο φτάνοντας τους 10 προσωπικούς πόντους, ενώ οι Πειραιώτες διατήρησαν τη διψήφια υπέρ τους διαφορά (65-50), με τον Βεζένκοφ να κυριαρχεί, φτάνοντας τους 21! Ο Ομπστ με νέο τρίποντο έκανε το 65-53, όμως με τον Βιλντόσα να συνεχίζει να είναι υπερπολύτιμος με σπουδαία συμβολή σε άμυνα, δημιουργία και σκοράρισμα, ο Ολυμπιακός εκτόξευσε την υπέρ του διαφορά για πρώτη φορά στο +19 (72-53) και ολοκλήρωσε το τρίτο δεκάλεπτο όντας μπροστά με 78-57, έχοντας ξεπεράσει από νωρίς το φετινό του ρεκόρ σε ασίστ (25)!

Τα δεκάλεπτα: 28-14, 51-37, 78-57, 112-69

