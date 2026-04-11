Νεϊμάρ: «Ο αποκλεισμός στο Μουντιάλ του 2022 ήταν σαν να ήμουν στην κηδεία μου»

Ο Νεϊμάρ φέρει ακόμη ως ψυχικό τραύμα τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από την Κροατία στα προημιτελικά του Μουντιάλ του 2022. Η «σελεσάο» είχε προηγηθεί στην παράταση με δικό του γκολ, αλλά ισοφαρίστηκε και στην παράταση απέτυχε στα δύο πρώτα πέναλτι, με τον ίδιο να μην προλαβαίνει να εκτελέσει αφού είχε επιλεγεί τελευταίος.



«Στη ζωή μου, πάντα εκτελούσα το τελευταίο πέναλτι. Το πέμπτο είναι το πιο δύσκολο, αλλά μπορεί να μην έρθει ποτέ. Μετά τον αποκλεισμό νόμιζα ότι θα πέθαινα από τη στενοχώρια. Πήγαμε στο ξενοδοχείο μετά τον αγώνα. Ένιωθα σαν να είχε τελειώσει ο κόσμος. Είδα πώς θα ήταν η κηδεία μου. Ορκίζομαι στον Θεό. Ήμουν σε ένα μικρό δωμάτιο, καθόμουν εκεί και έφταναν σταδιακά όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Όλοι είχαν κόκκινα μάτια από τα δάκρυα και δεν έλεγαν λέξη. Ένιωθα σαν να ήμουν μέσα σε ένα φέρετρο και όλοι έλεγαν: "Ουάου, είσαι ακόμα ζωντανός, ε;" Αυτό είναι το συναίσθημα που είχα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο 34χρονος Νεϊμάρ, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της χώρας του με 79 γκολ, ελπίζει να μπει στην ομάδα της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν έχει παίξει για την εθνική ομάδα από τον Οκτώβριο του 2023, όταν υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο.



Οι πέντε φορές πρωταθλητές Βραζιλίας δεν έχουν κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο από το 2002, ενώ η καλύτερη επίδοσή τους από τότε ήταν η τέταρτη θέση, το 2014, όταν φιλοξένησαν τη διοργάνωση.

