O Ολυμπιακός δοκιμάζεται επί ισπανικού εδάφους, αντιμετωπίζοντας στον πρώτο προημιτελικό του Champions League πόλο Γυναικών την πανίσχυρη Σαμπαντέλ (13:00). Στόχος να φύγει από την Καταλονία με ένα αποτέλεσμα ή σκορ που θα του δίνει προβάδισμα για την πρόκριση στο Final 4, εν όψει της ρεβάνς στις 16 Μαΐου.



Ολυμπιακός και Σαμπαντέλ, που αναμετρώνται το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11/4, 13:00), θεωρούνται το σύγχρονο... clasico του ευρωπαϊκού πόλο γυναικών. Οχι άδικα, αφού πρόκειται για τις δύο ομάδες που έχουν κατακτήσει 10 από τους τελευταίους 15 τίτλους στο Champions League (επτά οι Ισπανίδες, τρεις οι «ερυθρόλευκες») και στο διάστημα αυτό έχουν «διασταυρώσει τα ξίφη τους» σε τέσσερις τελικούς και δύο ημιτελικούς, με απολύτως μοιρασμένα αποτελέσματα (2-2 και 1-1 αντίστοιχα). Αλλες τρεις φορές οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες σε διπλούς προημιτελικούς, με το πειραϊκό συγκρότημα να πανηγυρίζει δύο προκρίσεις (το 2010 με πανομοιότυπες νίκες 14-13 εντός και εκτός και το 2021 με ανατροπή και νίκη 10-5 στο «Π. Καπαγέρωφ», μετά την ήττα 14-12 στην Ισπανία) και τις Καταλανές να παίρνουν το 2014 το εισιτήριο για το final-4 με δύο νίκες, 10-9 στον Πειραιά και 8-6 στο Σαμπαντέλ.

Πάντως, η Σαμπαντέλ βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, έχοντας κατεβάσει αρκετά το μπάτζετ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Από τον περσινό «γαλαξία» αστέρων έχουν απομείνει η Ολλανδή σουπερστάρ Σιμόνε Φαν ντε Κράατς, η Αμερικανίδα φουνταριστή Τάρα Πρέντις, ενώ αντίθετα αποχώρησαν παίκτριες παγκόσμιας κλάσης, όπως η Μπέα Ορτίθ, η Ρίτα Κέστελι, η Μάγκι Στέφενς, η Λάουρα Ααρτς, η Πάουλα Λέιτον και η Σοφία Τζουστίνι. Η Αθηνά Γιαννοπούλου, MVP των περσινών τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος με το σκουφάκι της Βουλιαγμένης και πρωταθλήτρια κόσμου με την εθνική στη Σιγκαπούρη, η διεθνής Αμερικανίδα τερματοφύλακας Ιζαμπελ Ουίλιαμς (που πέρυσι έπαιξε στη Γλυφάδα), η Ουγγαρέζα αμυντικός Νατάσα Ριμπάνσκα από τον Αλιμο και οι διεθνείς Ισπανίδες Πάουλα Κρεσπί και Ισαμπέλ Πιράλκοβα είχαν εξ αρχής δύσκολο έργο να αντικαταστήσουν αυτές που αποχώρησαν και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δεν πείθουν: η ομάδα του Νταβίντ Πάλμα συγκέντρωσε μόλις οκτώ βαθμούς στη φάση των ομίλων και ουσιαστικά προκρίθηκε χάρη στη νίκη της στα πέναλτι επί της Οριζόντε στην Κατάνια, στο ισπανικό πρωτάθλημα είναι τρίτη με 15 νίκες και 3 ήττες, ενώ στο κύπελλο ηττήθηκε σχετικά εύκολα στον τελικό από τη Σαντ Αντρέου. Σημειωτέον ότι στο δυναμικό της Σαμπαντέλ έχει επιστρέψει η Τζούντιθ Φόρκα, η οποία έμεινε εκτός την περσινή σεζόν, αρχικά λόγω χειρουργικής επέμβασης στον ώμο και εν συνεχεία λόγω εγκυμοσύνης, η οποία όμως μέχρι τώρα δεν θυμίζει και πολύ την κορυφαία αριστερόχειρα του παγκοσμίου πόλο, όπως ήταν μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ισπανία θα διευθύνουν η Νόρα Ντεμπρετσένι από την Ουγγαρία και ο Ρούμπεν Γκαρσία από την Ελβετία.



Το Μεγάλο Σάββατο διεξάγονται οι πρώτοι αγώνες και στα άλλα δύο ζευγάρια της προημιτελικής φάσης. Στον ουγγρικό «εμφύλιο», η Φερεντσβάρος της Ελευθερίας Πλευρίτου είναι το απόλυτο φαβορί απέναντι στην Ουίπεστ, με τον νικητή να περιμένει στοη ημιτελικό του final-4 (10-12 Ιουνίου) τη Σαντ Αντρέου ή τη Βουλιαγμένη. Το άλλο εισιτήριο για τη Μάλτα θα διεκδικήσουν η ισπανική Ματαρό και η ιταλική Ρόμα, στο ζευγάρι που διασταυρώνεται με εκείνο του Ολυμπιακού.



Το πρόγραμμα των α΄ αγώνων της προημιτελικής φάσης του Champions League γυναικών:

4. Σαντ Αντρέου (Ισπανία)-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 11-11 (10/4)

1. Σαμπαντέλ (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11/4

2. Ματαρό (Ισπανία)-Ρόμα (Ιταλία) 11/4

3. Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Ουίπεστ (Ουγγαρία) 11/4



Οι αγώνες ρεβάνς θα γίνουν στις 16/5.



Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

FINAL-4 (10-12 Ιουνίου, Μάλτα)

Νικητής 1-Νικητής 2

Νικητής 3-Νικητής 4

